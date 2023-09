El Govern acusa la Moncloa d’anar “tard i malament” amb el català a la UE

La Generalitat ha culpat la Moncloa de l’ajornament de la decisió sobre l’oficialitat del català a la Unió Europea. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha criticat l’executiu de Pedro Sánchez per fer la “feina tard, malament i a contrarellotge”. Després d’una reunió de 40 minuts, el Consell General de la Unió Europea ha anunciat que necessita més temps i informació per poder valorar la proposta de Madrid. La delegació espanyola ha intentat acostar postures amb els 27 oferint-se a pagar les traduccions. També ha platejat oficialitzar primer el català i deixar per més endavant la introducció del basc i el gallec. Plaja ha recordat que la “responsabilitat” de les negociacions és del govern espanyol, que ha tingut 40 anys per fer les gestions.

La portaveu ha insistit que “era i és feina” del govern espanyol tancar l’acord per oficialitzar el català a la UE i ha recordat que la Generalitat sí que ha fet els deures. Plaja ha insistit que ara li toca a la Moncloa “accelerar, arremangar-se i no escatimar cap esforç ni recurs” per convèncer els 27 que oficialitzar el català és “just i imprescindible”. El Govern s’ha mostrat molt decebut amb el resultat del Consell General de la UE, malgrat que en els últims dies la majoria de delegacions havien avançat que el debat no estava prou madur, la qual cosa, a parer seu, mostra que no s’han fet els deures. Els compromisos són per complir-se i això no s’ha fet”.

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, en una intervenció a la premsa / ACN

Plaja ha reiterat que la reunió d’aquest dimarts era una “gran oportunitat” per aconseguir un acord històric i ha acusat l’estat espanyol de “fallar” a més de 10 milions de ciutadans europeus. “No som on hauríem de ser, i exigim al govern espanyol que faci el que calgui”.

Espanya defensa les negociacions a la UE

El ministre espanyol d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha explicat aquest matí després del consell que la delegació espanyola ha sortit satisfeta de la trobada, que ha qualificat de “constructiva”, perquè cap país ha vetat la proposta. El ministre ha justificat la decisió de prioritzar el català. “Ens hem obert a prioritzar l’idioma en què els seus representants ho han demanat amb més insistència i que té més parlants”, ha dit. La proposta intentava superar els “dubtes” expressats per alguns estats, que han qüestionat que desplegar l’oficialitat de tres llengües és “més difícil”. Albares confia poder “canalitzar els dubtes” de la resta de països. Finalment, s’ha decidit demanar un informe als serveis jurídics del consell per intentar donar més seguretat.