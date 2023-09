El Gobierno acusa a la Moncloa de ir «tarde y mal» con el catalán en la UE

La Generalitat ha culpado a la Moncloa del aplazamiento de la decisión sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea. La portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, ha criticado al ejecutivo de Pedro Sánchez por hacer el “trabajo tarde, mal y a contrarreloj”. Después de una reunión de 40 minutos, el Consejo General de la Unión Europea ha anunciado que necesita más tiempo e información para poder valorar la propuesta de Madrid. La delegación española ha intentado acercar posturas con los 27 ofreciéndose a pagar las traducciones. También ha plateado oficializar primero el catalán y dejar para más adelante la introducción del vasco y el gallego. Plaja ha recordado que la “responsabilidad” de las negociaciones es del gobierno español, que ha tenido 40 años para hacer las gestiones.

La portavoz ha insistido que “era y es trabajo” del gobierno español cerrar el acuerdo para oficializar el catalán en la UE y ha recordado que la Generalitat sí que ha hecho los deberes. Plaja ha insistido que ahora le toca a la Moncloa «acelerar, arremangarse y no escatimar ningún esfuerzo ni recurso» para convencer a los 27 que oficializar el catalán es “justo e imprescindible”. El Gobierno catalán se ha mostrado muy decepcionado con el resultado del Consejo General de la UE, a pesar de que en los últimos días la mayoría de delegaciones habían avanzado que el debate no estaba bastante maduro, lo cual, a parecer suyo, muestra que no se han hecho los deberes. «Los compromisos son para cumplirse y esto no se ha hecho”.

El ministro de Asuntos exteriores, José Manuel Albares, en una intervención a la prensa / ACN

Plaja ha reiterado que la reunión de este martes era una “gran oportunidad” para conseguir un acuerdo histórico y ha acusado al estado español de “fallar” a más de 10 millones de ciudadanos europeos. «No estamos donde tendríamos que estar, y exigimos al gobierno español que haga lo que haga falta”.

España defiende las negociaciones en la UE

El ministro español de Asuntos exteriores, José Manuel Albares, ha explicado esta mañana después del consejo que la delegación española ha salido satisfecha del encuentro, que ha calificado de “constructivo”, porque ningún país ha vetado la propuesta. El ministro ha justificado la decisión de priorizar el catalán. «Nos hemos abierto a priorizar el idioma porque sus representantes lo han pedido con más insistencia y porque tiene más hablantes”, ha dicho. La propuesta intentaba superar las “dudas” expresadas por algunos estados, que han cuestionado que desplegar la oficialidad de tres lenguas es “más difícil”. Albares confía en poder “canalizar las dudas” del resto de países. Finalmente, se ha decidido pedir un informe a los servicios jurídicos del consejo para intentar dar más seguridad.