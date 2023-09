Nogueras celebra poder parlar català “sense censura” al Congrés

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha celebrat poder parlar en català “sense censura ni limitacions” a la cambra baixa. En el debat sobre la reforma del reglament per introduir el català, el basc i el gallec com a llengües de treball al Congrés, Nogueras ha constatat que tot plegat era una “qüestió de voluntat política” i ha retret al PSOE que hagin donat suport a la mesura “no pas per convicció, sinó per necessitat”.

La diputada catalana ha reivindicat que, tot i ser una concessió pactada amb ERC, ha estat la “desconfiança” del seu partit la que ha permès “desbloquejar en poques setmanes allò que semblava impossible”. Nogueras ha indicat que cobrar per avançat és el “camí” a seguir i ha advertit al govern espanyol que hi ha una “nova generació” de polítics catalans que tenen una agenda pròpia i que no estan disposats a mantenir les “fórmules de tota la vida”.

La diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i Francesc-Marc Álvaro, diputat d’ERC, en el ple / ACN

“El català és la nostra llengua, que ens defineix i cada paraula és una afirmació de la nostra identitat i la reivindicació dels nostres drets com a nació”, ha continuat. També ha agraït especialment la “feina” i la “valentina” de la nova presidenta del Congrés, Francina Armengol, per haver promogut la reforma del reglament i haver permès l’ús de les llengües cooficials malgrat que el canvi encara no és vigent.

Lluny del projecte espanyol

Nogueras ha avisat els socialistes que se senten “molt lluny” del debat espanyol sobre la plurinacionalitat i l’ús de les llengües cooficials al Congrés. La diputada de Junts ha recordat que la reforma del reglament de la cambra baixa és només un “minúscul contrapunt a la persecució” que pateix el català des de fa segles. També ha advertit que només és un pas en la negociació amb els socialistes. “Les paraules no serveixen de res, volem fets”.