Sis traductors i 650 auriculars, les xifres del català al Congrés

El Congrés dels Diputats celebrarà aquest dimarts el primer ple amb el català com a llengua oficial dins la cambra baixa. Per fer-ho, s’habilitarà un total de sis traductors homologats i 650 auriculars que estaran a disposició dels diputats que en demanin. Aquestes són les primeres mesures per dur a terme l’acord entre tots els grups parlamentaris que van votar a favor de la nova presidenta de la Mesa del Congrés, Francina Armengol. Tot i que inicialment la cambra baixa havia informat que només comptaven amb 200 auriculars de traducció simultània, aquest dilluns han detallat que en les últimes hores n’han llogat un total de 450 més amb l’objectiu de cobrir les necessitats dels diversos diputats. Aquest és el sistema que aplicaran fins a final d’any.

També hi haurà dues pantalles gegants que ja es trobaven a l’hemicicle i que oferiran subtítols. Totes aquestes noves incorporacions suposen un cost de 7.600 euros, amb l’IVA inclòs. A aquesta xifra cal afegir-li el lloguer i manteniment dels aparells que reben el senyal de la traducció simultània, que aquestes fonts quantifiquen en 45.900 euros fins a final d’any, amb l’IVA inclòs també. Segons detallen fonts del Congrés, els sis traductors que començaran a treballar en les pròximes vint-i-quatre hores formen part d’una borsa de 12 que s’aniran rellevant al llarg dels temps. Cap d’aquests intèrprets seran físicament dins l’hemicicle, per la qual cosa calculen que el retard màxim del sistema serà de quatre segons. Aquestes mateixes fonts detallen que el nombre de traductors que es contractin per cada ple dependrà de les necessitats de la cambra, és a dir, que no sempre seran sis el nombre d’intèrprets que es facin servir.

El Ple del Congrés dels Diputats / ACN

La reforma del Reglament del Congrés

El debat comença aquest dimarts a les 12 del migdia amb la presa en consideració de la proposició de reforma del Reglament. Primer intervindran els grups que han presentat la iniciativa, és a dir, el PSOE, Sumar, ERC, PNB Bildu i BNG. Un cop hagin intervingut tots els grups començarà el torn de rèpliques. L’últim a intervenir, segons la planificació prevista, serà el Partit Popular.