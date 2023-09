Els tribunals catalans redueixen 126 penes arran del ‘només sí és sí’

‘Des que la controvertida llei ‘només sí és sí’ va entrar en vigor ara fa un any, les quatre audiències provincials de Catalunya han reduït la pena a almenys 110 persones condemnades per delictes sexuals. Aquest recompte augmenta si es té en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) també ha reduït la condemna a setze persones més, cosa que eleva el compte final de tribunals judicials de Catalunya a un total de 126 condemnes reduïdes. Aquest és el nombre de penes que s’han modificat en l’últim any de les 249 que els tribunals han tornat a examinar.

Si analitzem les dades que s’han registrat des que es va aprovar la llei fins al passat 1 de setembre, a l’Audiència de Barcelona s’han revisat 160 condemnes, se n’han reduït 66 i s’han dictat 5 excarceracions. A Tarragona s’han revisat 53 condemnes a l’Audiència, de les quals en 25 casos s’ha reduït la condemna i en dos més s’han excarcerat els condemnats. L’Audiència de Lleida ha revisat un total de 23 condemnes, de les quals n’ha reduït 10. Finalment, a Girona, l’Audiència ha revisat 13 condemnes, n’ha reduït nou i ha tret fora del centre penitenciari a dues més.

La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra; i la ministra d’Igualtat, Irene Montero, durant la sessió d’aquest dijous al Congrés | EP

Recompte ascendent a Espanya

Seguint amb la tònica de Catalunya, el nombre de reduccions de les penes a condemnats per algun delicte sexual també creix a Espanya. A tot l’Estat, s’han produït un mínim de 1.206 reduccions de condemna, i s’ha optat per excarcerar un total de 121 persones. Així doncs, segons aquestes dades publicades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), fent càlculs aproximats, una de cada tres condemnes que es revisen acaben amb una reducció de la pena promoguda per la nova llei. Aquestes dades suposen un lleu repunt en el nombre de rebaixes i excarceracions de condemnats per delicte sexual, ja que el passat 1 de juliol el recompte se situava en 1.155 reduccions i 117 excarceracions.