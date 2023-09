L’ONG de la llengua insta Espanya a “negociar hàbilment” el català a la UE

Plataforma per la Llengua ha assegurat aquest dilluns des de Brussel·les que el govern espanyol té “tots els arguments polítics, jurídics i econòmics” perquè el català, el basc i el gallec siguin reconeguts “demà mateix” com a llengües oficials a la Unió Europea. És per això que, amb totes les cartes sobre la taula, des de l’ONG del català insten al govern espanyol a “negociar hàbilment” per aconseguir que la seva proposta arribi a bon port. Aquest mateix matí s’ha reunit el responsable de la campanya sobre l’oficialitat de l’organització, Pol Cruz, amb la delegació espanyola a la capital europea per abordar la qüestió que se sotmetrà a debat, si tot va segons el previst, en les pròximes 24 hores: “Hem explicat que som una comunitat de deu milions de parlants i que no hi ha cap impediment en cap normativa europea que impedeixi que una llengua esdevingui oficial sense que sigui esmentada als tractats”, comenta.

Seguint en aquesta línia, des de Plataforma també han apuntat que els arguments econòmics que fan servir alguns països reticents a què el català es converteixi en nova llengua oficial són “dèbils”: “Alhora coincidim que els arguments de tipus econòmics són dèbils, perquè són els mateixos que es poden aplicar a altres llengües europees, i això és el que també hem traslladat a altres representacions europees”, afegeix el responsable de la campanya.

Eurodiputats al Parlament Europeu a Estrasburg, amb la mà alçada en una votació / ACN

La decisió no passarà “desapercebuda”

Per a Plataforma per la Llengua, la decisió que es prengui aquest dimarts no passarà “desapercebuda”, ja que “n’estaran pendents 10 milions de catalans”. L’ONG no s’ha mullat sobre si demà serà el dia en què arribi a bon port o si, finalment, s’acabarà posposant com es rumoreja, ja que alguns països es mostren reticents a decidir en les pròximes vint-i-quatre hores perquè creuen que els falta informació legal per voler deliberar correctament. Tot i això, des de Plataforma per la Llengua encara continuaran mantenint el contacte amb els diferents països fins aquest dilluns a la nit per convèncer-los que demà votin a favor de l’oficialitat del català a la UE.