Úrsula Corberó és la noia de moda des que acceptés interpretar Rosa Peral en la sèrie de Netflix sobre el cas de la Guàrdia Urbana. L’actriu catalana, que va donar-se a conèixer a El Internado, ha concedit una entrevista a María Guerra en què ha parlat sobre la seva vida i sobre aquesta experiència professional amb el Quim Gutiérrez.

A La Script, ha parlat sobre els problemes que va tenir quan era estudiant d’institut. Sorprenentment, no era de les més populars i ara ha explicat per què: “Jo era molt petita físicament. Mai no ho he dit perquè sona una mica malament, però tinc un retard ossi de cinc anys. És clar, ara no se’m nota perquè tinc el cos d’una noia de 30 en comptes del d’una de 35″.

En l’àmbit pràctic, què li implica o què li ha implicat? “Vaig tenir la primera menstruació amb 17 anys, molt fort. És clar, els típics pèls a les aixelles a mi em van sortir a aquella edat. Les meves amigues amb 15 anys ja duien la XS del Bershka, mentre que jo encara duia la talla 14 de Zara Kids”, ha recordat. Sempre hauria semblat més petita del que realment era i pel que s’intueix de les seves paraules, molts s’haurien rigut d’ella per no tenir el cos tan madur com el de les altres companyes.

L’actriu parla de la seva vida privada | Youtube

Úrsula Corberó, entrevistada per Ibai Llanos

En una altra entrevista, ara davant d’Ibai Llanos, Úrsula Corberó ha afegit més informació sobre la seva vida privada. La química entre ells ha estat evident, el que ha permès que deixés anar alguna informació desconeguda: “Soc Lleó, trec les urpes i soc foc”.

Úrsula ha explicat que va trigar en decidir-se a acceptar la feina a El cuerpo en llamas de Netflix: “La proposta em va arribar a través de la plataforma. Vaig sorprendre’m perquè no coneixia el cas, el que és real i una autèntica moguda. Vaig pensar que podia sortir molt bé o que podíem caure en què fos sensacionalista. No volia formar part d’un projecte que sexualitzés el personatge, per exemple. Vaig acceptar perquè els reptes m’agraden”.

Úrsula Corberó visita Ibai Llanos | Twitch

Després de tants anys a primera línia mediàtica, ha fet de tot. Ara bé, sembla que té un somni per complir encara i ha fet molta gràcia descobrir de quin es tracta: “M’agradaria fer una pel·lícula musical amb Rosalía. Aquest és un missatge per a ella, fem un projecte juntes en el qual tu ballis i cantis mentre jo interpreto. O intercanviem els papers!”.