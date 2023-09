Úrsula Corberó revela el problema de huesos que sufre desde pequeña

Úrsula Corberó es la chica de moda desde que aceptara interpretar a Rosa Peral en la serie de Netflix sobre el caso de la Guardia Urbana. La actriz catalana, que se dio a conocer en El Internado , ha concedido una entrevista a María Guerra en la que ha hablado sobre su vida y sobre esta experiencia profesional con Quim Gutiérrez.

En La Script , ha hablado sobre los problemas que tuvo cuando era estudiante de instituto. Sorprendentemente, no era de las más populares y ahora ha explicado por qué: «Yo era muy pequeña físicamente. Nunca lo he dicho porque suena un poco mal, pero tengo un retraso óseo de cinco años. Ahora no se me nota porque tengo el cuerpo de una chica de 30 en vez del de una de 35, pero antes se notaba más».

En el ámbito práctico, ¿qué le implica o qué le ha implicado? «Tuve la primera menstruación con 17 años, muy fuerte. Está claro, los típicos pelos en los sobacos a mí me salieron a aquella edad. Mis amigas con 15 años ya llevaban la XS del Bershka, mientras que yo todavía llevaba la talla 14 de Zara Kids», ha recordado. Siempre habría parecido más pequeña de lo que realmente era y por lo que se intuye de sus palabras, muchos se habrían reído de ella por no tener el cuerpo tan maduro como el de las otras compañeras.

La actriz habla de su vida privada | YouTube

Úrsula Corberó, entrevistada por Ibai Llanos

En otra entrevista, ahora ante Ibai Llanos, Úrsula Corberó ha añadido más información sobre su vida privada. La química entre ellos ha estado evidente, lo que ha permitido que soltara alguna información desconocida: «Soy León, saco las zarpas y soy fuego».

Úrsula ha explicado que tardó al decidirse en aceptar el trabajo en El cuerpo en llamas de Netflix: «La propuesta me llegó a través de la plataforma. Me sorprendí porque no conocía el caso, el que es real y una auténtica movida. Pensé que podía salir muy bien o que podíamos caer en qué fuera amarillist. No quería formar parte de un proyecto que sexualitzara el personaje, por ejemplo. Acepté porque los retos me gustan».

Úrsula Corberó visita a Ibai Llanos | Twitch

Después de tantos años en primera línea mediática, ha hecho de todo. Ahora bien, parece que tiene un sueño para cumplir todavía y ha hecho mucha gracia descubrir de qué se trata: «Me gustaría hacer una película musical con Rosalía. Este es un mensaje para ella, hagamos un proyecto juntas en el que tú bailes y cantes mientras yo interpreto. ¡O intercambiamos los papeles!».