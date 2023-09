Fúria de Jorge Javier contra Kiko Hernández: “M’he sentit estafat”

Kiko Hernández s’ha casat aquest cap de setmana amb Fran, la primera parella que ha presentat públicament. A la boda amb l’actor no ha estat convidat Jorge Javier Vázquez, un dels antics companys de Sálvame amb qui més confiança tenia en el seu moment. Molts s’han preguntat què ha passat entre ells per arribar al punt de deixar de parlar-se, un dubte que ha esvaït el mateix presentador en una carta ferotge i molt inesperada.

La revista Lecturas ha publicat en portada el reportatge de la boda de Kiko Hernández i, també, ha permès que Jorge Javier expliqués per què no havia anat a la boda. Ho ha fet en la seva columna d’opinió, un text demolidor que no agradarà gens al tertulià perquè l’acusa directament de ser un hipòcrita.

“S’ha casat Kiko i no he anat a la seva boda. De fet, no he tornat a parlar amb ell des que expliqués a Sálvame que estava amb Fran Antón i que sempre havia estat gai. Estava jo de baixa mèdica la tarda que va compartir amb l’audiència la seva orientació sexual. No em vaig emocionar ni res… Em va guanyar la decepció i potser també la tristesa i el desencant. És molt dur acceptar que aquesta persona amb qui has passat i compartit tantes coses no és més que un perfecte desconegut“, ha lamentat el de Badalona.

Crítica ferotge de Jorge Javier a Kiko Hernández | Telecinco

Jorge Javier Vázquez està indignat amb la falta de confiança que ha demostrat Kiko Hernández

Després de tant de temps creu que no sap res de la seva vida i se sent enganyat perquè creia que eren amics i tenien confiança: “Quina m… com un piano hem tingut de relació perquè, en cap moment en 20 anys, hagi trobat l’oportunitat d’obrir-se amb mi. Creia que tenia una doble vida de plaers i desenfrè i ara, ja és hora de dir-ho, m’he sentit estafat“.

Quan Kiko Hernández va confessar públicament que era homosexual, Jorge Javier no el va trucar: “No el vaig trucar, no em va sortir. Ell tampoc no em va trucar. Crec recordar que, dies després, em va enviar un missatge dient-me que sabia que estava enfadat amb ell, però que m’estimava molt i volia que el truqués. Doncs noi, si saps que estic enfadat amb tu i m’estimes molt, truca’m. Que, a més a més, saps que estic de baixa. Després vaig rebre la invitació a la seva boda a través de WhatsApp i em va semblar que potser una trucada hauria estat bé… però tampoc no va produir-se”. Ell no va voler acudir a la cerimònia, però altres companys del programa sí que ho han fet com Laura Fa, Lydia Lozano, Marta López i Chelo García Cortés encara que no totes elles apareixen en la portada.

Kiko Hernández es casa amb Fran | Lecturas

La situació sembla molt complicada entre ells, però curiosament Jorge Javier creu que acabaran reconciliant-se: “Jo sé que un dia quedarem i ens riurem. Tinc ganes de saber quin tipus de relació vol tenir amb mi el Kiko perquè, després d’estar 20 anys junts, m’he adonat que més enllà de la moltíssima estima que li tinc no sé res de la seva vida”.