Jorge Javier Vázquez continua de baixa mèdica, uns mesos de permís que va agafar-se el passat mes de maig per poder centrar-se en la seva salut mental i descansar de debò abans de tornar a tenir un ensurt. L’estrès ja li ha jugat alguna mala passada en el passat i ara, en trobar-se al límit, hauria decidit aturar-se i respirar per tornar amb més forces. S’espera que es reincorpori al seu lloc de feina aquest setembre, quan Telecinco el col·locarà en un programa nou que s’anomenarà Cuentos chinos i farà la competència a El Hormiguero perquè tindrà un format d’entrevistes i seccions molt similar. A més a més, ocuparà la mateixa franja per intentar fer mal a un espai de Pablo Motos que és imbatible des de fa molt de temps.

Mentrestant, però, no és que estigui de braços plegats i estirat al sofà sense fer res. En aquestes setmanes sense feina se l’ha vist acudir l’hospital i de vacances amb l’ex. L’última informació que es té sobre el presentador català? Que ha estat esprement al màxim els seus negocis i ha acabat guanyant bastants diners recentment.

El confidencial s’ha assabentat de les últimes inversions que ha fet i té novetats sobre la seva situació financera. El mitjà assegura que Jorge Javier ha cobrat gairebé 1,5 milions d’euros de la seva societat i que ha multiplicat per 10 el seu benefici. Els resultats que hauria obtingut l’any passat són boníssims, sobretot perquè hauria augmentat la seva facturació i perquè hauria venut un actiu a un preu molt més elevat del que va gastar-se quan el va comprar.

Jorge Javier Vázquez torna a televisió | Telecinco

Jorge Javier Vázquez, ric gràcies als beneficis de la seva empresa principal

La seva empresa hauria obtingut més de 250.000 € de benefici el 2022, un augment considerable respecte a l’any anterior. A més a més, tots els ingressos s’haurien de sumar al sou que va guanyar com a administrador, gairebé 100.000 €. Tenint en compte que el que guanyava a Sálvame no està aquí inclòs, els seus números són encara millors del que semblen. Aquí només compta els beneficis de les seves obres de teatre i de tot allò que guanyi de participacions extra a televisió i ràdio.

L’única cosa que no li ha funcionat és l’empresa que va crear com a escola de cant, una idea que li ha causat unes pèrdues de 45.000 € i que pràcticament no té cap activitat. Amb tot, una salut empresarial bona que l’estaria fent d’or.