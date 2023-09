Furia de Jorge Javier contra Kiko Hernández: «Me he sentido estafado»

Kiko Hernández se ha casado este fin de semana con Fran, la primera pareja que ha presentado públicamente. A la boda con el actor no ha sido invitado Jorge Javier Vázquez, uno de los antiguos compañeros de Sálvame con quien más confianza tenía en su momento. Muchos se han preguntado qué ha pasado entre ellos para llegar al punto de dejar de hablarse, una duda que ha desvanecido el mismo presentador en una carta feroz y muy inesperada.

La revista Lecturas ha publicado en portada el reportaje de la boda de Kiko Hernández y, también, ha permitido que Jorge Javier explicara por qué no había ido a la boda. Lo ha hecho en su columna de opinión, un texto demoledor que no gustará nada al tertuliano porque le acusa directamente de ser un hipócrita.

«Se ha casado Kiko y no he ido a su boda. De hecho, no he vuelto a hablar con él desde que explicara en Sálvame que estaba con Fran Antón y que siempre había sido gay. Estaba yo de baja médica la tarde que compartió con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada… Me ganó la decepción y quizás también la tristeza y el desencanto. Es muy duro aceptar que esta persona con quien has pasado y compartido tantas cosas no es más que un perfecto desconocido«, ha lamentado el de Badalona.

Crítica feroz de Jorge Javier a Kiko Hernández | Telecinco

Jorge Javier Vázquez está indignado con la falta de confianza que ha demostrado Kiko Hernández

Después de tanto de tiempo cree que no sabe nada de su vida y se siente engañado porque creía que eran amigos y tenían confianza: «Qué m… como un piano hemos tenido de relación porque, en ningún momento en 20 años, haya encontrado la oportunidad de abrirse conmigo. Creía que tenía una doble vida de placeres y desenfreno y ahora, ya es hora de decirlo, me he sentido estafado«.

Cuando Kiko Hernández confesó públicamente que era homosexual, Jorge Javier no lo llamó: «No lo llamé, no me salió. Él tampoco me llamó. Creo recordar que, días después, me envió un mensaje diciéndome que sabía que estaba enfadado con él, pero que me quería mucho y quería que lo llamara. Pues chico, si sabes que estoy enfadado contigo y me quieres mucho, llámame. Que, además, sabes que estoy de baja. Después recibí la invitación a su boda a través de WhatsApp y me pareció que quizás una llamada habría estado bien… pero tampoco se produjo». Él no quiso acudir a la ceremonia, pero otros compañeros del programa sí que lo han hecho como Laura Fa, Lydia Lozano, Marta López y Chelo García Cortés aunque no todas ellas aparecen en la portada.

Kiko Hernández se casa con Fran | Lecturas

La situación parece muy complicada entre ellos, pero curiosamente Jorge Javier cree que acabarán reconciliándose: «Yo sé que un día quedaremos y nos reiremos. Tengo ganas de saber qué tipo de relación quiere tener conmigo Kiko porque, después de estar 20 años juntos, me he dado cuenta de que más allá del muchísimo aprecio que le tengo no sé nada de su vida».