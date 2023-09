Els mossos jutjats per una agressió racista al Bages pacten un any de presó

Els sis agents dels Mossos d’Esquadra acusats d’una agressió racista al Bages han arribat a un acord per acceptar un any de presó, pagar una indemnització i fer una programa sobre igualtat de tracte i no discriminació. La jutgessa els ha suspès la pena perquè no tenen antecedents penals. El judici per agredir insultar un jove negre l’any 2019 s’ha celebrat aquest matí a l’Audiència de Barcelona i ha quedat resolt en poca estona.

Els agents evitaran entrar presó perquè l’acusació particular, la defensa i la Fiscalia han pactat una rebaixa de penes, que eren d’entre quatre i sis anys, i a canvi els mossos han reconegut els fets. La indemnització s’ha xifrat en 80.000 euros i els agents no es podran acostar a menys de 500 metres de la víctima durant els pròxims quatre anys. Així mateix, la jutgessa els ha imposat sis mesos d’inhabilitació a cadascun d’ells i una multa de 300 euros.

Imatge d’arxiu d’un grup d’agents de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra / Quico Sallés

Rebaixa important de les penes per als sis mossos

L’acusació popular, que dirigia l’entitat SOS Racisme, demanda sis anys de presó i 12 anys d’inhabilitació per als sis agents, mentre la Fiscalia sol·licitava quatre anys i mig de condemna i quatre d’inhabilitació. Els acusats han estat declarats culpables d’un delicte d’atemptat greu contra la integritat moral i un delicte lleu de lesions. Cinc dels sis agents tenen un agreujant per racisme.

Els fets van tenir lloc el gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra, un poble del Bages. Sis agents antivalots de les ARRO dels Mossos d’Esquadra van agredir i insultar el jove, que va poder enregistrar tot el que va passar. La Directa i Catalunya Ràdio van destapar el cas. El jove assegura que els mossos li van llençar bosses d’escombraries, el van empentar i el van escopir, abans d’atonyinar-lo entre insults racistes.