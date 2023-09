Aragonès reclama als 27 corregir “l’anomalia històrica” amb el català a la UE

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida als 27 perquè corregeixin “l’anomalia històrica” que suposa que el català no sigui una llengua oficial a la Unió Europea. En un article publicat a diversos mitjans europeus, Aragonès demana la “unanimitat dels 27 estats membres” i ha assegurat que la reivindicació de parlar català a Europa “no és una petició conjuntural del govern espanyol” sinó que “ve de molt lluny”. Segons, el president català, el pròxim 19 de setembre el Consell “no debat sobre la reelecció de Pedro Sánchez com a president, debat sobre el reconeixement dels drets lingüístics de 10 milions de ciutadans”,

El Consell d’Afers General de la UE es reuneix aquest dimarts amb la carpeta de l’oficialitat del català la taula, però diversos estats ja han mostrat dubtes importants sobre la viabilitat de la matèria i han demanat informació addicional abans de prendre una decisió. Per això cada vegada hi ha més rumors que els caps d’estat i primers ministres de la UE posposaran la votació al consell de l’octubre o del novembre per donar temps als serveis jurídics a elaborar un informe.

Imatge d’arxiu d’una cimera de caps d’estat i de govern de la Unió Europea / ACN

Catalunya no demana un “tracte de favor”

Aragonès considera que no cal esperar, i més quan l’estat espanyol s’ha ofert a pagar les traduccions addicionals que calgui per incorporar el català, l’eusquera i el gallec a la UE. “És una gran oportunitat per corregir la greu anomalia històrica que representa que milions de ciutadans europeus no tinguin garantits els seus drets lingüístics”. El president de la Generalitat assegura que malgrat que la petició “pot ser vista amb desconfiança” per parts d’alguns estats, Catalunya reclama la “igualtat lingüística”, no un “tracte de favor”.

Actualment, hi ha només cinc llengües a tot Europa que no siguin oficials a la UE tot i ser-ho al seu estat, que és un requisit previ indispensable. “El català és una d’elles, és plenament oficial a diversos territoris de l’Estat espanyol i és molt més parlada que moltes llengües ja oficials a les institucions europees”, ha recordat el dirigent català. També ha criticat que algunes delegacions posin d’excusa els costos de les traduccions. “Entenem que la defensa dels drets dels ciutadans no ha de passar per una discussió econòmica, però recordem que la despesa anual de les institucions en traduccions suposa només un 0,2% del pressupost comunitari”.

El govern espanyol diu que fa tot el que pot

El ministre en funcions de la Presidència, Félix Bolaños, ha garantit aquest dilluns que el govern espanyol fa “tot l’esforç i totes les gestions a tots els nivells” per aconseguir que el català, l’eusquera i el gallec siguin oficials a la Unió Europea. “Tan espanyol és el castellà com el català, l’eusquera i el gallec”, ha afegit. Bolaños ha evitat parlar de l’estat de les negociacions per a la investidura de Sánchez i ha assegurat que les converses amb els independentistes són “sempre discretes”.