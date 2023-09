L’entrenador del Manchester City Pep Guardiola s’ha implicat en la campanya de Plataforma per la Llengua per defensar l’oficialitat del català a la Unió Europea amb un vídeo on demana a Suècia, país que ha mostrat reticències, que no freni la mesura. En un vídeo publicat per l’entitat, l’exentrenador del Barça es dirigeix directament al primer ministre suec, Ulf Kristersson, perquè el seu país voti a favor de la proposta en el pròxim Consell General de cap d’estat i presidents de la UE.

Suècia i Finlàndia han estat dos dels països que més dubtes han plantejat sobre l’oficialitat del català a la UE, una mesura que molts països veuen amb certa desconfiança per les “càrregues financeres i administratives” que suposaria. El govern espanyol s’ha ofert a costejar les traduccions addicionals que implicaria la mesura per desencallar les converses i aconseguir la llum verda en la reunió de la setmana que ve.

10 milions d’europeus, pendents de la decisió dels 27

En el vídeo, publicat en anglès i subtitulat en suec, anglès i català, Guardiola recorda al primer ministre de Suècia que el català és una llengua mil·lenària parlada per 10 milions d’europeus -una xifra semblant al nombre de parlants del suec- i que forma part del patrimoni cultural de tots els europeus. La gravació forma part de la campanya Say Yes que Plataforma per la Llengua ha posat en marxa i que inclou anuncis a mitjans de comunicació per “fer saber als ciutadans d’arreu de la UE que el vot del dia 19 no és quelcom menor que passarà desapercebut”, segons el president de l’entitat, Òscar Escuder.

L’actor Sergi López també ha fet un vídeo especial adreçat al president de França, Emmanuel Macron, per demanar-li que també voti a favor de la proposta. França és un dels països que podria posar més objeccions a l’oficialitat del català a la UE, ja que és una llengua que es parla a la Catalunya Nord i que París ha intentat minoritzar per activa i per passiva.