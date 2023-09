Suècia, reticent a l’oficialitat del català a la Unió Europea

El govern de Suècia ha expressat aquest dimecres a la tarda les seves reticències a incorporar el català com a llengua oficial de la Unió Europea, de la mateixa manera que tampoc ho veu clar amb l’euskera i el gallec. Tot i que encara no ha pres la seva decisió final, l’executiu suec ha expressat que estudiarà quins efectes pressupostaris i logístics pot tenir incorporar el català. Així ho ha assegurat la ministra d’Assumptes Europeus, Jessika Roswall, ja que no estan convençuts de voler que aquestes llengües passin a formar part de les 24 que ja són oficials avui en dia.

Estocolm vol examinar “més a fons” quines són les conseqüències “legals i financeres” de la proposta” tenint en compte que Roswall ja ha apuntat que “hi ha moltes llengües minoritàries que no són oficials dins de la UE” i que no cal que totes en formin part. Aquests dubtes posen en perill que el català es converteixi en nova llengua oficial, ja que la votació del Parlament Europeu ha d’obtenir la unanimitat dels 27. De fet, diverses fonts diplomàtiques consultades per Europa Press consideren que és molt agosarat fer una estimació de quina serà la resolució de l’Eurocambra perquè hi ha uns quants països que tenen certs dubtes que sigui positiu incorporar-los. La principal preocupació d’aquests països és com pot afectar l’oficialitat del català a altres llengües “minoritàries”.

La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, en una imatge d’arxiu | ACN (Unió Europea)

La resolució, posposada

Aquest dimarts el Parlament Europeu va decidir posposar la resolució d’incorporar el català dins el conjunt de llengües oficials fins al ple del 19 de setembre, una setmana més tard del que estava previst. La presidenta del Parlament Europeu, Robert Metsola, va informar que les dues peticions cursades pel govern espanyol: una per permetre l’ús del català, el gallec i el basc al Parlament Europeu —fruit de l’acord amb ERC a la taula de diàleg— i l’altra per convertir les tres llengües en oficials a tota la UE —exigència de Junts com a part de les negociacions per formar la Mesa del Congrés— se sotmetrien a votació la setmana vinent, en lloc d’aquesta.