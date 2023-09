Eurodiputats independentistes reclamen empatia a Europa en el debat de l’estat de la Unió

Aquest dimecres al matí les negociacions per la investidura, l’amnistia i el paper del president a l’exili, Carles Puigdemont, dins tot aquest entramat de converses han aparegut de ple dins el debat de Ursula Von der Leyen sobre l’estat de la Unió dins el Parlament Europeu. L’independentisme demana a Europa que siguin empàtics amb el conflicte català i les negociacions vigents. Per una banda, l’eurodiputat de Junts Toni Comín ha explicat a la presidenta de la Comissió Europea que l’Estat espanyol afronta a Catalunya la negociació “més transcendent i decisiva des de la transició”. De fet, en aquest sentit, Comín ha comparat la situació actual amb la Transició espanyola cap a la democràcia, i ha instat Europa a interpretar-la de la mateixa manera que ho van fer llavors. “Llavors Europa va entendre que la negociació era determinant no només per Espanya, sinó també per Europa, i pel seu futur i estabilitat. I ara també ho és”, comenta.

Comín ha volgut deixar clar que si Espanya sap trobar una solució basada “en els drets dels homes, la democràcia, i els drets internacionals civils i polítics, és a dir, el dret a l’autodeterminació, la solució serà sòlida i durable”. És per això que insta a la Comissió Europea a abordar la situació actual amb una “actitud responsable i constructiva”. Per la seva banda, l’eurodiputat d’ERC, Jordi Solé, també ha entrat de ple en les qüestions que s’aborden durant les negociacions, i ha interpel·lat Von der Leyen dient que vol poder dirigir-se a ella en la seva “llengua materna, el català”. Unes afirmacions que arriben després que el Parlament prorrogués el debat sobre l’oficialitat del català a dins l’Eurocambra per al ple del pròxim dimarts 19 de setembre.

L’eurodiputat de Junts, Toni Comín, es dirigeix a Ursula von der Leyen durant el discurs sobre l’estat de la Unió a Estrasburg / Parlament Europeu

Retrets a Sánchez per l’amnistia

Més enllà de les paraules dels eurodiputats independentistes, la dreta espanyola a Europa també ha centrat les seves intervencions en les negociacions. En un context on Pedro Sánchez és l’actual president del consell de la UE, el PP ha criticat severament als socialistes per mantenir converses sobre l’amnistia amb l’independentisme. “Una amnistia suposa negar l’existència de delictes i fulminar la separació de poders. És un atac a l’estat de dret”, assegura l’eurodiputada dels populars, Dolors Montserrat.

L’eurodiputada lamenta que Sánchez encara no hagi presentat oficialment quines són les línies de treball pel seu mandat europeu, i atribueix el motiu de no haver-ho fet a les negociacions per la governabilitat espanyola. “No vol que es vegi en públic el que negocia amb privat. No vol coincidir amb Puigdemont, un pròfug de la justícia que està aquí i li exigeix una amnistia. El preu de la derrota electoral de Sánchez no pot ser una humiliació a Espanya.”, etziba. Unes afirmacions que des del PSOE s’han afanyat a respondre. Iratxe García, cap de files dels socialistes, ha respost a Montserrat que “qui posa en perill la unitat del país és qui avala o planteja una rebel·lió ciutadana contra els resultats democràtics”, referint-se a les declaracions de l’expresident espanyol José María Aznar en les quals anima als ciutadans a fer un nou ‘¡Basta Ya!’, eslògan que es va encunyar contra ETA, ara per “plantar cara amb tota la determinació” a l’independentisme.

Una línia de discurs molt similar a la que ha adoptat Ciutadans. Durant la seva intervenció, l’eurodiputat Adrián Vázquez ha demanat a la UE que “no miri cap a una altra banda” perquè el PSOE està plantejant “la impunitat dels que van atacar l’estat de dret per mantenir-se al poder”: “No parlo d’Hongria ni Polònia, sinó del país que ostenta la presidència del Consell. Escoltin la crida d’auxili”, assevera amb fermesa.