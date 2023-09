L’iPhone 15 arriba amb un dels canvis (obligats) més esperats

Apple ha presentat la nova família de mòbils iPhone 15, que arriba amb un dels canvis més esperats dels últims anys. L’empresa de Cupertino no l’ha introduït per gust, sinó perquè la normativa europea l’ha obligat. Es tracta del connector USB tipus C, que ja fan servir tots els mòbils Android i que permet, entre altres coses, fer servir un mateix carregador independentment del model de telèfon que tinguis. La Unió Europea obliga tots els fabricants de mòbils, tauletes, càmeres i altres dispositius electrònics a partir de finals del 2024. Amb això, Apple s’ha avançat un any i s’ha posat al mateix nivell que la resta de competidors.

La nova família iPhone 15 té quatre models, l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro i l’iPhone 15 Pro Max. La principal diferència entre els models és la mida de la pantalla, ja que en el model base i el Pro té una diagonal de 6,1 polzades, mentre que al Plus i el Pro Max augmenta fins a les 6,7 polzades. El model Plus millora la lectura de textos i permet veure’ls amb lletres més grans, segons ha explicat la companyia.

Els quatre acabats de l’iPhone 15 Pro i l’iPhone 15 Pro Max / Apple

L’iPhone 15, en diferents colors i preus

Els nous models estan disponibles en diferents colors en versions de 128GB, 256GB, 512GB i 1TB (només el Pro i el Pro Max) de capacitat amb un preu de sortida de 959 euros en el cas de l’iPhone 15 i de 1.109 euros en el Plus. Pel que fa a l’iPhone 15 Pro comença 1.219 euros, mentre que el Pro Max s’enfila fins als 1.469 euros. El nou iPhone 15 surt a la venda el pròxim 22 de setembre, però a partir del divendres dia 15 a partir de les 14.00 (hora peninsular) ja es podran fer reserves.

Els dos equips disposen d’una pantalla retina XDR amb vores més primes i un suport per a Dolby Visions. Apple assegura que la bateria del model base dura tot el dia i que la del Plus és més gran i dura encara més, però no ha ofert més detalls. Així mateix, l’illa dinàmica que van estrenar els models Pro i Pro Max de l’iPhone 14 arriba ara a tota la gamma del 15. Apple ha decidit prescindir del notch —el mòdul que hi ha a la part superior de la pantalla dels mòbils— i el substitueix per un foradet on hi ha la càmera frontal i aprofita la part superior de la pantalla per mostrar notificacions i animacions.