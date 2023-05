Apple, Alphabet, Microsoft, Samsung i Huawei, les marques més innovadores

Boston Consulting Group (BCG) ha elaborat, un any més, l’informe en què classifica les companyies més innovadores del món. En aquesta edició, sota el lema “assolir noves cotes en temps incerts”, l’estudi destaca molt especialment l’impuls a la innovació per part de les companyies tecnològiques, que en aquest rànquing encapçalen Apple, Alphabet, Microsoft, Samsung i Huawei.

A més, altres organitzacions que destaquen per la capacitat innovadora de diferents sectors d’activitat són Tesla, Amazon, Moderna, BYD Company i Siemens, que completen el top 10 d’entre el total de 50 companyies seleccionades.

Per fer l’elaboració d’aquest rànquing, BCG va fer una enquesta a més de 1000 directius que ha permès avaluar les empreses al voltant de quatre dimensions: mindshare global, conformat per l’opinió de directius del sector; Industry Disruption, que reflecteix l’índex de diversitat (Herfindahl-Hirschman) de vots a tots els sectors, i la creació de valor, a través de la rendibilitat total per a l’accionista. Entre les preguntes es van incloure algunes relatives a l’ús que realitza l’empresa de la IA, que és un dels àmbits en què les companyies han expressat més interès per invertir aquest any.

Segons BCG, a l’informe es posa de manifest que les empreses que prioritzen la innovació i afirmen estar preparades per actuar han marcat una bretxa important amb els competidors que no han seguit aquesta línia d’actuació. En aquest context, la incertesa mundial ha estat un dels aspectes que ha determinat el context empresarial. Tot i aquestes circumstàncies, l’estudi revela que la innovació és una de les tres prioritats del 2023 per al 79% empreses, proporció superior al 75% del 2022 i propera al 82% del 2019.

A més, el 42% espera augmentar significativament la despesa aquest any. Com a mostra, cal recordar el gran esforç inversor en R+D per part de companyies com Tesla, que ha invertit més de tres mil milions el 2022, o Huawei, que supera els 23 mil milions d’inversió, un 25,1% dels seus ingressos totals, al capítol d’innovació, superant el percentatge danys anteriors.

L’estudi també remarca que la major part de les empreses que han posat focus en la innovació comparteix una sèrie d’atributs que fan possible que tinguin més rendiment, siguin més resistents a les crisis i les pertorbacions, a més de permetre’ls treure el partit més gran de la innovació de forma ràpida per crear valor. Al costat de les capacitats humanes i tecnològiques, sobretot, la intel·ligència artificial, la cultura impulsada per la innovació destaca com un dels principals atributs compartits per aquestes companyies.