El iPhone 15 llega con uno de los cambios (obligados) más esperados

Apple ha presentado la nueva familia de móviles iPhone 15, que llega con uno de los cambios más esperados de los últimos años. La empresa de Cupertino no lo ha introducido por gusto, sino porque la normativa europea le ha obligado. Se trata del conector USB tipo C, que ya usan todos los móviles Android y que permite, entre otras cosas, usar un mismo cargador independientemente del modelo de teléfono que tengas. La Unión Europea obliga a utilizarlo a todos los fabricantes de móviles, tabletas, cámaras y otros dispositivos electrónicos a partir de finales del 2024. Con esto, Apple se ha avanzado un año y se ha puesto al mismo nivel que el resto de competidores.

La nueva familia iPhone 15 tiene cuatro modelos, el iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. La principal diferencia entre los modelos es el tamaño de la pantalla, puesto que en el modelo base y el Pro tiene una diagonal de 6,1 pulgadas, mientras que en el Plus y el Pro Max aumenta hasta las 6,7 pulgadas. El modelo Plus mejora la lectura de textos y permite verlos con letras más grandes, según ha explicado la compañía.

Los cuatro acabados del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max / Apple

El iPhone 15, en diferentes colores y precios

Los nuevos modelos están disponibles en diferentes colores en versiones de 128GB, 256GB, 512GB y 1TB (solo el Pro y el Pro Max) de capacidad con un precio de salida de 959 euros en el caso del iPhone 15 y de 1.109 euros en el Plus. En cuanto al iPhone 15 Pro empieza 1.219 euros, mientras que el Pro Max se dispara hasta los 1.469 euros. El nuevo iPhone 15 sale a la venta el próximo 22 de septiembre, pero a partir del viernes día 15 a partir de las 14.00 (hora peninsular) ya se podrán hacer reservas.