Apple, Tesla i Huawei, en el ‘top 10’ de companyies més innovadores

Apple, Microsoft i Amazon ocupen les tres primeres posicions del rànquing de Boston Consulting Group (BCG) sobre les companyies més innovadores a nivell global. BCG elabora tots els anys un informe sobre les companyies més innovadores a nivell global. En l’edició d’enguany s’ha analitzat en concret l’acompliment de les empreses en matèria d’innovació i sostenibilitat.

L’estudi titulat ‘Estan preparats per al creixement verd?’ destaca a companyies com Apple, Tesla o Huawei com algunes de les més innovadores i respectuoses amb el medi ambient. Per a elaborar aquesta classificació, BCG ha consultat a més de 1.500 alts directius de multinacionals a tot el món.

Apple, Microsoft i Amazon ocupen les tres primeres posicions del rànquing, seguits de companyies líders en els seus sectors com a Tesla o Huawei. Per a la consultora, cada vegada hi ha més grans empreses que advoquen per aconseguir el nivell zero d’emissions de carboni, però només unes poques estan preparades per a desenvolupar una tecnologia de producte, processos i models de negoci que puguin complir amb aquests compromisos.

Es destaca que la gran majoria de les 50 multinacionals presents en la llista van ser referents i pioneres a adoptar els principis mediambientals i socials en matèria de sostenibilitat. Gairebé el 80% (39 d’elles) s’inclouen entre els “principals innovadors en matèria climàtica i sostenible”.

Però encara hi ha importants reptes en aquest camp i en aquest sentit l’informe que les companyies “han d’aplicar la tecnologia existent de noves maneres per a crear productes i processos respectuosos amb el clima a curt termini. La tecnologia avançada és la clau per a descarbonizar les indústries intensives en emissions”.

Aquesta tecnologia capdavantera o d’avantguarda només es pot aconseguir a través d’una forta inversió en R+D. En aquest sentit, cal destacar el Quadre d’Indicadors d’Inversió en R+D (2021 EU Industrial R&D Investment Scoreboard), que la Unió Europea elabora cada any per a determinar que empreses fan un major esforç inversor en innovació. En les tres primeres posicions d’aquest informe apareixen tres companyies també presents en el top 10 de l’estudi de BCG: Alphabet (Google), Huawei i Microsoft, respectivament.

A vegades és difícil determinar en xifres les enormes inversions que realitzen aquestes companyies en matèria de R+D, ja que compten amb nombrosos projectes, en diferents països, involucrant a diferents àrees de negoci. Però, per exemple, Huawei va anunciar en la presentació de resultats globals d’aquest mateix any que el 22,4% dels seus ingressos totals a nivell mundial estava dedicat a inversió en R+D.

Segons Boston Consulting Group, aquesta innovació ha d’incloure “la col·laboració, la digitalització, l’aprofitament de les dades, la creació d’intel·ligència artificial (IA), el desenvolupament de les habilitats humanes necessàries i la implementació d’equips multifuncionals i agiles”. Aquestes empreses líders en innovació destaquen per una major “inversió i ambició”, i compten amb l’objectiu de tenir “rendiments clars” i un major compromís amb els seus socis i el seu sector.