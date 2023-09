Barrientos es nega a apartar-se del judici contra tres càrrecs d’ERC

Finalment, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, i el magistrat Carlos Ramos, han rebutjat apartar-se del judici del president del grup d’ERC a Parlament, Josep Maria Jové, el director del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, en relació amb els fets del Primer d’Octubre. Tots tres i, també Vox, van demanar als dos magistrats que s’abstinguessin de formar part del tribunal que els ha de jutjar per prevaricació i malversació. Però ho han desestimat, i així ho han escrit en l’informe presentat el passat 8 de setembre i al que ha tingut accés El Món. El ministeri fiscal i l’advocacia de l’Estat van demanar als dos magistrats que es mantinguessin al tribunal.

De fet, els dos magistrats han estat apartats d’altres judicis relacionats amb el Procés com va ser el cas del judici per desobediència als membres de la Mesa del Parlament que presidia Roger Torrent. O bé, i el que és processalment més greu, el mateix Tribunal Suprem va obligar a repetir el judici als membres independentistes de la Mesa de Carme Forcadell per la manca d’imparcialitat de Barrientos. Fonts d’ERC asseguren a El Món que “malauradament és el resultat que esperàvem”. En qualsevol cas, avisen que “continuaran denunciant en les fases del procediment oportunes” l’abstenció dels dos magistrats. “Estem convençuts de la seva falta d’imparcialitat, que de fet, s’ha constatat en altres procediments”.

L’informe presentat per Barrientos i Ramos per negar-se a abstenir-se al judici de Jové, Salvador i Garriga/QS

No hi ha magistrats que no hagin vist casos del Procés

En el seu escrit d’oposició a l’abstenció, els dos magistrats asseguren que encara que participessin en els plets o la instrucció del cas de la Mesa de Torrent, de la Mesa de Forcadell o de la consellera Meritxell Serret no són processos que puguin “suposar un judici anticipat sobre la culpabilitat de qualsevol dels acusats” en el judici contra els ara processats. Així apliquen la doctrina batejada com “específic objecte del procés”. És a dir, que cap dels dos ha tingut cap paper en el procediment que es va iniciar contra tots tres des del Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona. “Desconèixer o relaxar els contorns que defineixen el camp de joc de la imparcialitat judicial suposa introduir riscos inacceptables de vulneració d’una altra garantia processal, no menys democràtica, que ha d’assegurar que el judici el faci el jutge o el tribunal predeterminat legalment”, argumenten.

Per altra banda, Barrientos i Ramos consideren que el fet d’haver jutjar desobediències o casos relacionats amb les resolucions del Tribunal Constitucional contra el Procés tampoc avala l’abstenció. En aquest sentit, al·leguen fins i tot, la manca de magistrats que no hagin participat en aquests casos per substituir-los. “A hores d’ara”, emfatitzen els magistrats en el seu informe, “resultaria impossible trobar un magistrat/da a la Sala Civil i Penal i de la seva Secció d’Apel·lació Penal que ja no hagi tingut ocasió de pronunciar-se sobre la naturalesa i vinculació d’aquestes mateixes o altres resolucions del Tribunal Constitucional, ja que tots ells -llevat de la presidenta de la Secció d’Apel·lació- han participat ja en altres tribunals de judici en què els postulats acusatoris es projectaven sobre conductes aparentment contraventores d’aquestes mateixes o altres resolucions del Tribunal Constitucional”.