Jordà descarta que la llei d’amnistia arribi abans de la investidura

La diputada d’ERC al Congrés i portaveu dels republicans a les negociacions amb el PSOE per a una possible investidura de Pedro Sánchez, Teresa Jordà, no exigeix l’aprovació de la llei d’amnistia abans que se celebri la investidura, sinó que es conforma amb un compromís polític i la fixació d’un calendari per a implementar-la, ja que creu que per “tempos” no és viable. En una entrevista al programa ‘El cafè d’idees’ de Ràdio 4, Jordà deixa clar que la seva condició és que “s’aprovi una llei d’amnistia i que es despenalitzi el que mai hauria d’haver estat delicte”, però no posen la urgència d’abans de la investidura: “Hi ha d’haver el compromís i una calendarització signada”, assevera.

En referència a aquesta llei d’amnistia, Jordà no s’ha volgut mullar sobre si els policies encausats arran de les actuacions de l’1-O també haurien de formar part d’aquesta llei. On sí que s’ha mullat és a les negociacions amb els socialistes. Jordà assegura que “seria fantàstic” que hi hagués un equip negociador conjunt entre ERC i Junts per abordar la investidura, ja que diu que “tots dos partits demanen exactament el mateix”. De fet, mirant més enllà de la investidura, la portaveu republicana també ha volgut obrir la porta al president a l’exili, Carles Puigdemont, perquè formi part de la taula de diàleg.

Teresa Jordà i Gabriel Rufián en l’acte d’inici de campanya d’ERC / Europa Press

Un altre dels punts que assegura que comparteixen amb els juntaires és la voluntat de la figura d’un mediador en les negociacions amb el PSOE. Després que Asens proposés i descartés José Luis Rodríguez Zapatero en qüestió de poques hores, Jordà ha dit que si hagués estat la figura plantejada, des d’ERC “li haurien donat el vistiplau”, tot i que després ha admès que és “art i part” perquè és expresident del govern espanyol socialista, cosa que posa en dubte “la seva objectivitat”.

L’ANC, radicalitzada

Preguntada per les paraules de la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, durant la seva intervenció a la Diada d’enguany, Jordà no s’ha pogut mostrar més en contra. La portaveu assegura que l’Assemblea s’ha radicalitzat amb els últims anys fins a tal punt que les seves paraules “ja no sumen”, cosa que creu que no és positiva per al moviment independentista actual.