Els lletrats del Congrés veuen “molt difícil” l’ús del català a “curt termini”

El serveis jurídics del Congrés dels Diputats han llençat una gerra d’aigua freda sobre l’entusiasme pel futur ús del català a la cambra. Els lletrats consideren “molt difícil, si no impossible” que es pugui aplicar de “manera immediata o a curt termini” la mesura. Tot i que no veuen impediments per tramitar la reforma del reglament registrada pel PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB i BNG, els serveis jurídics alerten que, a la pràctica, obligarà a “replantejar tots els procediments parlamentaris”. En el seu escrit aposten per deixar la lletra petita de la reforma per a un futur acord de la Mesa.

La nota redactada pels lletrats del Congrés, a la qual ha tingut accés Europa Press, dona llum verda a la tramitació directa i en lectura única de la reforma del reglament, per la qual cosa es podrà aprovar de manera exprés al ple, sense haver de passar per la Comissió de Reglament, que encara no s’ha constituït. El PSOE i Sumar, que tenen majoria a la Mesa gràcies a l’acord amb nacionalistes i independentistes, permetran amb els seus vots que el procediment per parlar català, gallec i basc al Congrés es posi en marxa.

Francina Armengol, la nova presidenta del Congrés dels Diputats, durant el seu discurs a la sessió constitutiva de les Corts Generals / ACN

Aprovar-la abans de l’intent d’investidura de Feijóo

La idea era que la reforma es pugui aprovar en una sessió plenària de la pròxima setmana i que es pugui estrenar per al debat d’investidura de Feijóo, que se celebrarà els dies 26 i 27 de setembre. Però els lletrats consideren que no serà tan senzill i avisen que serà complicat implementar amb rapidesa una reforma que la que s’ha plantejat. El text “reconeix als diputats un dret general a utilitzar sense limitacions i en tots els àmbits de l’activitat parlamentària les esmentades llengües i estableix la possibilitat del seu ús exclusiu, al marge del castellà”, però això “resulta de molt difícil, si no impossible aplicació en els seus termes, almenys de manera immediata o a curt termini”.

“I això perquè la reforma plantejada afecta de manera integral a tots els procediments, així com a tots els terminis reglamentaris i, per tant, a tot el funcionament de la Cambra”, insisteixen els serveis jurídics, que arriben a assenyalar que, “en garantia de la seguretat jurídica i del ius in officium“, seria necessari “replantejar tots els procediments parlamentaris, tal com els mateixos es troben actualment configurats”. El problema és que caldrà traduir tots els textos, iniciatives i proposicions al castellà per assegurar que la resta de diputats entenen perfectament el contingut per evitar problemes legals.