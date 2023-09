Asens descarta Zapatero com a mediador amb Puigdemont

El nom de l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha sonat en les últimes hores com a mediador en unes negociacions entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont després que Jaume Asens, exdiputat dels comuns i un dels escollits per Sumar com a figura en les negociacions amb Junts, assegurés que Zapatero podria tenir un “rol important” en l’entramat de converses. Aquest dimarts al matí, però, Asens ha desmentit que proposés a l’expresident socialista com a mediador. “Difícilment pot ser mediador algú que forma part d’alguna de les parts de la negociació”, ha assegurat aquest matí durant una entrevista a Ràdio 4.

Asens segueix creient que Zapatero pot tenir un “rol clau”, però en cap cas creu que aquest sigui el de mediador. En aquest sentit, l’interlocutor de Sumar desvela que sí que “ha sortit algun nom” per fer de director d’orquestra en les negociacions, tot i que no n’ha volgut revelar la identitat. L’únic que ha assegurat és que “creu que ERC acceptaria” aquesta proposta d’intermediari. Tot i així, Asens s’ha mostrat molt discret amb les seves informacions perquè considera que “hi ha algunes coses de les negociacions que s’han de mantenir en secret”. Asens també ha parlat sobre l’amnistia, una de les principals condicions de l’independentisme per negociar amb Sánchez. En aquest sentit, l’interlocutor de Sumar creu que “el Tribunal Constitucional (TC) ha sigut l’origen del problema, però ara pot ser la solució”.

Puigdemont i Yolanda Díaz es reuneixen a Brussel·les / EP

Asens, contra Feliu

L’endemà de la Diada, Jaume Asens ha criticat el discurs de la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, en el qual ha reiterat diverses vegades la necessitat de reactivar la DUI i que Sánchez reconegui la independència de Catalunya com a condició per a votar a favor d’una investidura: “No ho veig possible perquè, ni tan sols, això és un sentit majoritari dins de Catalunya”, expressa, afegint que “hi ha certs relats èpics i grandiloqüents que acaben reforçant l’statu quo”.