Aragonès replica l’ANC que la DUI “no serviria per a res”

“Una DUI no serviria per a res ara mateix si no va acompanyada d’un reconeixement internacional”. Així ha replicat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista a Catalunya Ràdio; la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, que ahir en l’acte polític de la manifestació de la Diada va reclamar als partits independentistes que “siguin coherents amb l’objectiu que proclamen” i facin “efectiva” la independència al Parlament o convoquin eleccions.

Aragonès ha exposat que la independència no és una qüestió de “proclamar-la i prou” perquè “podem sortir al balcó 15 vegades, però la qüestió és com es fa efectiva“. En aquest sentit, ha assenyalat que l’any 2017 amb el referèndum del Primer d’Octubre “vam visualitzar quines eren les limitacions i és un dels aprenentatges” i ha subratllat “només si l’Estat precedent et reconeix entres a formar part de Nacions Unides”.

També ha posat l’accent en reivindicar el paper d’Esquerra Republicana a l’hora d’acabar amb la repressió, i ha citat els indults, i ha subratllat la necessitat de continuar avançant cap a l’amnistia com a “punt de partida” per a la resolució del conflicte amb l’estat espanyol, que passa per un referèndum “reconegut per la comunitat internacional”, ha insistit. “Cal culminar la repressió per estar en igualtat”, ha insistit.

No inclou Laura Borràs a l’amnistia

En aquest sentit, ha reiterat que la mesura de gràcia que els partits independentistes negocien amb PSOE i Sumar per facilitar la investidura de Pedro Sánchez no hauria d’incloure la presidenta de Junts, Laura Borràs, pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes, en la línia del que aquest Onze de Setembre va defensar Òmnium Cultural, perquè “l’amnistia va sobre fets, no sobre persones”. “No pot cobrir casos de condemnes de corrupció que no tenen a veure amb l’1-O”, ha sentenciat.

Tanmateix, Aragonès ha reconegut que les negociacions formals amb el PSOE “amb documents sobre la taula i amb intercanvi” encara no han començat. “Saben les nostres condicions, i els ho hem explicat, i n’hem parlat: amnistia, avançar cap a l’autodeterminació i mesures immediates sobre el benestar dels ciutadans en relació amb el dèficit fiscal i el traspàs de Rodalies”.

Qüestiona la llista cívica

D’altra banda, el president de la Generalitat ha qüestionat la llista cívica que promou l’ANC per a les pròximes eleccions al Parlament per fer la independència, perquè considera que fraccionaria el vot independentista. “Si volen presentar una llista que la presenti, però no sé si al moviment li interessa incrementar el nombre de candidatures”, ha assenyalat. Tot i això, ha remarcat que si finalment es presenten a les urnes “serà una oportunitat de veure quin és el suport electoral que pot tenir cada opció i clarificaria les coses”.

Aragonès a l’acte de la Diada 2023 d’ERC / ACN

Treu ferro als crits

Pere Aragonès ha tret ferro als crits de “Govern dimissió” i a l’escridassada que va rebre per part d’un manifestant a la manifestació de la Diada perquè van ser, segons ell, “episodis molt aïllats” i ha volgut ressaltar que es va sentir “molt còmode” i “el que em vaig trobar són moltes famílies, molta gent jove i, per tant, això és el que és positiu”. A més, ha destacat que ja tenia previst marxar abans de la manifestació per preparar l’acte institucional. “Tenia previst fer aquest recorregut”, ha sentenciat.