Aragonès replica a la ANC que la DUI «no serviría para nada»

«Una DUI no serviría para nada ahora mismo si no va acompañada de un reconocimiento internacional». Así ha replicado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista en Catalunya Ràdio; a la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, que ayer en el acto político de la manifestación de la Diada reclamó a los partidos independentistas que “sean coherentes con el objetivo que proclamen” y hagan “efectiva” la independencia en el Parlamento o convoquen elecciones.

Aragonès ha expuesto que la independencia no es una cuestión de «proclamarla y bastante» porque «podemos salir al balcón 15 veces, pero la cuestión es como se hace efectiva«. En este sentido, ha señalado que en el 2017 con el referéndum del Primero de Octubre «visualizamos qué eran las limitaciones y es uno de los aprendizajes» y ha subrayado «solo si el Estado precedente te reconoce, entras a formar parte de Naciones Unidas».

También ha hecho hincapié al reivindicar el papel de Esquerra Republicana a la hora de acabar con la represión, y ha citado los indultos, y ha subrayado la necesidad de continuar avanzando hacia la amnistía como «punto de partida» para la resolución del conflicto con el estado español, que pasa por un referéndum «reconocido por la comunidad internacional», ha insistido. «Hay que culminar la represión para estar en igualdad», ha insistido.

No incluye Laura Borràs en la amnistía

En este sentido, ha reiterado que la medida de gracia que los partidos independentistas negocian con PSOE y Sumar para facilitar la investidura de Pedro Sánchez no debería incluir a la presidenta de Junts, Laura Borràs, por el caso de la Institución de las Letras Catalanas, en la línea de lo que este Once de Septiembre defendió Òmnium Cultural, porque “la amnistía va sobre hechos, no sobre personas”. «No puede cubrir casos de condenas de corrupción que no tienen que ver con el 1-O», ha sentenciado.

Sin embargo, Aragonés ha reconocido que las negociaciones formales con el PSOE «con documentos sobre la mesa y con intercambio» todavía no han empezado. «Saben nuestras condiciones, y se lo hemos explicado, y hemos hablado: amnistía, avanzar hacia la autodeterminación y medidas inmediatas sobre el bienestar de los ciudadanos en relación con el déficit fiscal y el traspaso de Rodalies».

Cuestiona la lista cívica

Por otro lado, el presidente de la Generalitat ha cuestionado la lista cívica que promueve la ANC para las próximas elecciones en el Parlamento para hacer la independencia, porque considera que fraccionaría el voto independentista. «Si quieren presentar una lista que la presente, pero no sé si al movimiento le interesa incrementar el número de candidaturas», ha señalado. Aun así, ha remarcado que si finalmente se presentan a las urnas «será una oportunidad de ver cuál es el apoyo electoral que puede tener cada opción y clarificaría las cosas».

Aragonés al acto de la Fiesta 2023 de ERC / ACN

Saca hierro a los gritos

Pere Aragonès ha sacado hierro a los gritos de «Gobierno dimisión» y los abucheos que recibió por parte de un manifestante a la manifestación de la Diada porque fueron, según él, «episodios muy aislados» y ha querido resaltar que se sintió «muy cómodo» y «el que me encontré son muchas familias, mucha gente joven y, por lo tanto, esto es el que es positivo». Además, ha destacado que ya tenía previsto marchar antes de la manifestación para preparar el acto institucional. «Tenía previsto hacer este recorrido», ha sentenciado.