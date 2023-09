Más allá de la amnistía

Con la amnistía no hay suficiente. Este es el mensaje que el independentismo ha dejado con la Diada de 2023. Es lo que han dicho desde el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, hasta la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, pasando por el presidente de Òmnium, Xavier Antich, por Lluís Llach, en nombre del Consell de la República, y por los propios partidos. Cada cual con su acento, todos los actores políticos han subrayado en los discursos y declaraciones de las últimas 24 horas que la oferta que parece dispuesto a hacer el PSOE —con entusiasmo de Sumar— para que Pedro Sánchez pueda volver a la Moncloa solo puede ser el primer paso de una negociación que tiene que llevar a la autodeterminación.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con su mujer, a la Fiesta 2023 / Jordi Play

Aragonés —que ha vuelto a la manifestación de la ANC— fue el primero de lanzar la advertencia, este domingo por la noche y en el marco solemne de su mensaje institucional: «La amnistía no resuelve el conflicto, Cataluña quiere votar sobre la independencia». Esta posición del presidente es un eslabón en la cadena de presiones que se está generando entre los actores del independentismo desde que las elecciones españolas del 23 de julio dejaron a Pedro Sánchez en manos de Junts, en una situación en la que ya no tiene suficiente con la mayoría de la pasada investidura. El líder sin cargo, pero indiscutido dentro de Junts, Carles Puigdemont, que hace un año intentaba estar en segundo plano, tiene ahora más presencia que nunca y ha marcado un horizonte exigente. Y en esta coyuntura ERC también ha endurecido su postura.

Dolors Feliu vuelve a presionar con la lista cívica

Pero todavía hay un peldaño más en la espiral, que es la actual ANC, criticada esta misma Diada por su expresidenta Carme Forcadell. A pesar de las tensiones internas de los últimos meses, la presidenta de la entidad no afloja y mantiene la presión sobre los partidos independentistas con representación en el Parlamento. Y esto incluye al propio Puigdemont. Feliu cuenta con el apoyo discreto, pero efectivo de su predecesora, Elisenda Paluzie, que de hecho fue la que dejó el proyecto de una posible lista cívica en su última hoja de ruta. En este contexto, en esta Diada la presidenta de la Asamblea ha acabado su discurso de cierre de la manifestación exactamente igual que hace un año: «Independencia o elecciones». «Hay que dejar claro que cualquier pacto con Madrid solo es asumible si tiene efectos directos sobre la independencia. Solo si hay un reconocimiento explícito del resultado del 1-O se podría aceptar, y entonces harían falta decisiones inmediatas en el Parlamento para hacer efectiva la independencia», ha advertido dirigiéndose no solo al Gobierno de ERC, sino también a Waterloo.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, durante su intervención en la manifestación de la Fiesta 2023 / Mireia Comas

Para Feliu, a pesar de la dureza de la conferencia de Puigdemont desde Bruselas el pasado martes, en la que advirtió que la amnistía solo es la condición previa para poder negociar, esta ley para acabar con la represión del independentismo puede ser una manera de cerrar el Proceso en falso. Por eso, en el discurso más importante del año para la ANC, ha vuelto a blandir «el proyecto de lista cívica». «Queremos que, paralelamente a la negociación con Madrid, los partidos catalanes se comprometan a hacer efectiva la independencia en el Parlamento. La unidad existe y está aquí, está para hacer la independencia», ha avisado. «Si no saben cómo hacerlo, que convoquen elecciones, que dejen paso a otra gente, para devolver la voz a un pueblo sediento de libertad. Hemos hecho el 1-O y haremos la independencia. No más autonomismo, independencia o nada, ¡independencia o elecciones!», ha rematado.

Voluntad de cohesión un año después de la máxima división

El otro elemento que ha sobrevolado claramente esta Diada ha sido el intento o la voluntad de rehacer la cohesión dentro del independentismo. Los partidos la reclaman y las entidades también. «Ya no es admisible que las luchas partidistas para gestionar las migajas nos haga perder fuerza, no tenemos ninguna otra vía que la unidad. No nos tiene que dar miedo mirarnos al espejo, conocemos más nuestro adversario y nuestros defectos», ha clamado Lluís Llach, que ha hablado en representación del Consejo de la República al final de la manifestación, que ha vuelto a ser multitudinaria a pesar de la cifra menguante de los cálculos de la Guardia Urbana de Barcelona, que este año ha contado 115.000 participantes, contra los 800.000 que han visto los organizadores.

Lluís Llach, miembro del gobierno del Consejo por la República, en su intervención durante la manifestación de la Fiesta 2023 / Mireia Comas

Tanto el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Jordi Gaseni, como el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, han puesto también el acento en esta reunificación del independentismo. Gaseni ha hecho referencia al Pacto Nacional del Movimiento Civil por la Independencia, firmado la semana pasada a partir de un movimiento liderado por el ANC para reunir a todas las entidades del movimiento. Y Antich ha resaltado. «La fuerza de este movimiento es la transversalidad, las entidades nos hemos conjurado para cohesionar un movimiento que es plural, que es lo único que puede dar miedo el Estado».

Como presidente de la entidad que más se está implicando en el impulso de una ley de amnistía, Antich la ha reivindicado, pero ha recordado que el objetivo va más allá. «La independencia es imprescindible para ser libres. No queremos tener razón, queremos ganar. No nos pararemos hasta conseguirlo», ha subrayado. Y ha llamado a «la movilización permanente«.