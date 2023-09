Forcadell dice que la ANC ha perdido “transversalidad” y reclama volver a las calles

La expresidenta del Parlamento y de la ANC, Carme Forcadell, ha criticado la deriva de la entidad en los últimos años y ha lamentado que haya perdido la “transversalidad” que la convirtió en la punta de lanza del independentismo. En una entrevista en RAC1 , Forcadell ha reconocido que ahora mismo se siente mucho más próxima al talante de Òmnium. «Cuando yo era presidenta, el secretariado era muy amplio y transversal. Tenías que poner a mucha gente diversa de acuerdo. Ahora la gente es menos transversal y tienen un discurso que se dirige a una parte más reducida de la población”, ha dicho. Forcadell ha asegurado que el independentismo se tiene que volver a movilizar para recuperar la fuerza perdida. “Hay que salir a la calle, que es donde somos fuertes y donde avanzamos juntos”.

Como presidenta de la ANC, Forcadell estuvo al frente de las manifestaciones de la Diada de los años 2012, 2013 y 2014, cuando la gran V en la Diagonal de Barcelona reunió a casi dos millones de personas. Este año, con el independentismo dividido y desmovilizado, se espera una afluencia mucho menor a pesar de los llamamientos a la participación que ha hecho la actual presidenta, Dolors Feliu. En los últimos meses, la ANC ha vivido una grave crisis interna con la aparición de varias corrientes críticas y la dimisión de varios secretarios nacionales por enfrentamientos con la dirección.

Dos chicas miran la riada de gente de la manifestación de la Fiesta 2022 desde el monumento a Colom | Jordi Play

Forcadell lamenta los efectos del exilio y la represión

«La Vía Catalana de hace 10 años fue un cambio de paradigma. Demostramos la capacidad logística que teníamos”, ha recordado Forcadell, que a pesar de todo ha reconocido que «en una década han cambiado mucho las cosas. Entonces todo era posible y había una ilusión. Ahora, la represión y el exilio han hecho cambiar mucho la situación». El expresidente del Parlamento ha insistido que la ANC se fundó precisamente para encontrar un punto de encuentro para todo el independentismo, un objetivo que ahora se ha perdido. «La ANC nació en 2012 porque los partidos no se ponían de acuerdo. Agrupaba a soberanistas de muchos partidos y fue una plataforma para que se pudieran manifestar. Ahora ha perdido su transversalidad”.

Forcadell ha celebrado que después de las elecciones españolas del 23-J se haya intentado recuperar la “unidad estratégica” entre Junts y ERC para avanzar hacia la amnistía y el referéndum de autodeterminación. La expresidenta del Parlamento ha asegurado que no cierra la puerta a volver a la política institucional si finalmente hay una amnistía. «Siempre he hecho política desde las entidades. Nunca me pongo metas a largo plazo. Cuando pase hablaremos, pero no me lo plantearé hasta que todos los compañeros estén en igualdad de condiciones«, ha sentenciado.