Forcadell diu que l’ANC ha perdut “transversalitat” i reclama tornar als carrers

L’expresidenta del Parlament i de l’ANC, Carme Forcadell, ha criticat la deriva de l’entitat en els últims anys i ha lamentat que hagi perdut la “transversalitat” que la va convertir en la punta de llança de l’independentisme. En una entrevista a RAC1, Forcadell ha reconegut que ara mateix se sent molt més propera al tarannà d’Òmnium. “Quan jo era presidenta el secretariat era molt ampli i transversal. Havies de posar molta gent diversa d’acord. Ara la gent és menys transversal i tenen un discurs que s’adreça a una part més reduïda de la població”, ha dit. Forcadell ha assegurat que l’independentisme s’ha de tornar a mobilitzar per recuperar la força perduda. “Cal sortir al carrer que és on som forts i on avancem plegats”.

Com a presidenta de l’ANC, Forcadell va estar al capdavant de les manifestacions de la Diada dels anys 2012, 2013 i 2014, quan la gran V a la Diagonal de Barcelona va aplegar gairebé dos milions de persones. Enguany, amb l’independentisme dividit i desmobilitzat, s’espera una afluència molt menor malgrat les crides a la participació que ha fet l’actual presidenta, Dolors Feliu. En els últims mesos, l’ANC ha viscut una greu crisi interna amb l’aparició de diversos corrents crítics i la dimissió de diversos secretaris nacionals per enfrontaments amb la direcció.

Dues noies miren la riuada de gent de la manifestació de la Diada 2022 des del monument a Colom | Jordi Play

Forcadell lamenta els efectes de l’exili i la repressió

“La Via Catalana de fa 10 anys va ser un canvi de paradigma. Vam demostrar la capacitat logística que teníem”, ha recordat Forcadell, que malgrat tot ha reconegut que “en una dècada han canviat molt les coses. Llavors tot era possible i hi havia una il·lusió. Ara, la repressió i l’exili han fet canviar molt la situació”. L’expresident del Parlament ha insistit que l’ANC es va fundar precisament per trobar un punt de trobada per a tot l’independentisme, un objectiu que ara s’ha perdut. “LANC va néixer el 2012 perquè els partits no es posaven d’acord. Agrupava sobiranistes de molts partits i va ser una plataforma perquè es poguessin manifestar. Ara ha perdut la seva transversalitat”.

Forcadell ha celebrat que després de les eleccions espanyoles del 23-J s’hagi intentat recuperar la “unitat estratègica” entre Junts i ERC per avançar cap a l’amnistia i el referèndum d’autodeterminació. L’expresidenta del Parlament ha assegurat que no tanca la porta a tornar a la política institucional si finalment hi ha una amnistia. “Sempre he fet política des de les entitats. Mai no em poso metes a llarg termini. Quan passi en parlarem, però no m’ho plantejaré fins que tots els companys estiguin en igualtat de condicions“, ha sentenciat.