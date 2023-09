Aragonès avisa que “l’amnistia no resol el conflicte” perquè “Catalunya vol votar sobre la independència”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha deixat molt clar durant el missatge institucional amb motiu de la Diada nacional de Catalunya, que “l’amnistia, per si sola, no resol el conflicte de sobirania amb l’estat”, perquè “Catalunya vol votar lliurement sobre la independència”. És per això que Aragonès insisteix que si l’Estat no posa solució a aquesta disjuntiva i permet al poble català decidir sobre la independència, el conflicte continuarà existint.

Des de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), al barri del Raval de Barcelona, Aragonès ha fet una crida a “iniciar una segona fase de negociació” amb l’objectiu de sumar complicitats i alinear una línia estratègica per decidir “com ha de votar la ciutadania de Catalunya” la independència i “defensar-la conjuntament davant l’Estat per fer-la possible”. De fet, aragonès ha volgut deixar clar que des de l’executiu tenen maneres de fer-ho, amb l’Acord de Claredat, per exemple. En aquesta nova fase de negociació amb l’estat, ha explicat el president, “la via és clara i cada vegada som més els que la practiquem: fermesa, negociació i democràcia”. “Per superar definitivament la repressió. I assentar les bases perquè la ciutadania de Catalunya pugui decidir sense cap límit quin ha de ser el futur polític del país”, conclou.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el discurs institucional de la Diada 2023 / Govern

El president s’ha mostrat molt convençut de la força actual de l’independentisme i de l’oportunitat de fer-la servir que ha brindat el resultat de les eleccions espanyoles del passat 23 de juliol. “Sabem que no hi ha res impossible”, ha assegurat el cap del Govern, i que “si sumem esforços i treballem conjuntament tindrem molta més força per aprofitar totes les oportunitats que se’ns obren”.

Impulsar el català

El fil conductor escollit per a la Diada d’aquest any és la llengua catalana. Sota el lema ‘Una llengua, molts accents’, Aragonès ha remarcat la importància de “donar un nou impuls a la llengua catalana, el pilar de la nació i un element del tot essencial per la cohesió social del país”. També ha volgut fer referència als passos que s’estan fent endavant per a fer oficial el català dins els plenaris del Parlament Europeu, o l’avenç per a l’oficialitat de la llengua al Congrés dels Diputats: “Són passos importantíssims i suposen un gran avenç cap al ple reconeixement nacional de Catalunya”.

Una mirada al Marroc

Com era d’esperar, Aragonès també ha guardat unes paraules per a traslladar el seu condol i tot el suport a les víctimes i familiars que han vist com la seva vida canviava aquest cap de setmana arran del fort terratrèmol que ha colpejat Marràqueix. El president ha arrencat el seu discurs amb unes paraules de “suport, estima i solidaritat amb el poble del Marroc” i ha mostrat “una vegada més el poble de Catalunya tornarà a mostrar la seva solidaritat amb els pobles afectats per catàstrofes humanitàries”.