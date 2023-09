Continuen les tasques de rescat a Marràqueix pel terratrèmol

El fort terratrèmol del Marroc ha provocat almenys 2.012 morts i 2.059 ferits –1.404 dels quals de gravetat–, segons l’últim balanç facilitat pel Ministeri de l’Interior i recollit per la televisió estatal SNRT. Aquest diumenge, gairebé dos dies després que Marràqueix patis el que ha estat el sisme més gran dels últims anys, les tasques de rescat continuen. Espanya ha mobilitzat diverses unitats militars per a donar un cop de mà en aquestes tasques, de la mateixa manera que també han assegurat des de Barcelona que estan disposats a fer-ho. A banda, algunes ONG també s’han posat en marxa per desplaçar-se fins a la zona, però no han aconseguit arribar-hi.

Aquest és el cas de l’ONG K9 de Creixell, la qual ha denunciat les traves per anar al terratrèmol del Marroc i ha lamentat que 35 hores després del sisme encara no hagin rebut el permís per anar a buscar supervivents. “Ens trobem aquí embarrancats a Tarragona. És trist i lamentable, però nosaltres ens quedarem a casa perquè la nostra tasca no és anar a recollir cadàvers”, denuncia el fundador i president de l’organització, Pere Frutos, lamentant que no els permetin col·laborar en el rescat. “És lamentable que essent tan a prop i a només a 4 o 5 hores d’avió ens hàgim de quedar a terra. Tenim més dificultats per anar al Marroc que per anar a Indonèsia, que està a l’altra punta del món”, etziba.

Restes del terratrèmol de Marràqueix / EP

Una rèplica torna a sacsejar la ciutat

Aquest diumenge s’ha produït una nova rèplica del sisme, de molta menys magnitud que l’última vegada, però. Ha sigut un petit terratrèmol de 3,9 a l’escala de Richter. El Servei Geològic dels Estats Units (USGS, per les seves sigles en anglès) ha informat que el nou sisme s’ha produït a les 7.59 hora local en una zona muntanyenca situada en el sud de la regió de Marràqueix-Safí. L’hipocentre ha estat situat a 10 quilòmetres de profunditat, a mig camí entre les ciutats de Marràqueix i Agadir. L’Observatori Sismològic Euro-Mediterrani també ha registrat el sisme, tot i que eleva la seva magnitud a 4,5 en l’escala de Richter. Es tracta de la novena rèplica que es registra des de divendres a la nit, moment en el qual es va produir la catàstrofe.