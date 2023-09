Mor una jove de 21 anys atropellada per un cotxe a Girona

Una jove de 21 anys que circulava amb bicicleta per Girona va morir ahir a la tarda atropellada per un cotxe. Així ho ha comunicat aquest diumenge al matí l’Ajuntament de Girona a través d’un comunicat. Segons el consistori, els fets es van produir a dos quarts de dotze del migdia a l’encreuament entre el carrer de Josep Viader i Moliner i el carrer de l’Illa, al barri de la Devesa-Güell. La investigació policial que s’ha posat en marxa apunta que el cotxe no va respectar presumptament un senyal per cedir el pas i va atropellar la noia, que circulava pel carril bici.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar a la víctima fins a l’Hospital Josep Trueta, on els metges van intentar salvar-li la vida, però va acabar morint al cap d’unes hores. En aquests moments, les dues persones que viatjaven en el vehicle responsable de la mort de la ciclista estan sotmesos a la investigació de la Policia de Girona.

Una ambulància del SEM | EP

Diversos accidents mortals a les carreteres catalanes

Aquest dissabte a la tarda es va produir una nova tragèdia a les carreteres de Catalunya. Un motorista va perdre la vida en un accident de trànsit amb un turisme a l’autopista AP-7 al seu pas per Maçanet de la Selva (Selva). Segons va informar el Servei Català de Trànsit, es va rebre l’avís del xoc a les 15.31 hores, moment en el qual quatre patrulles del cos de Mossos d’Esquadra, tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van posar en marxa, els quals van haver d’apagar les flames que es van originar a la motocicleta. Amb l’accident mortal d’ahir a la tarda ja són 108 les persones que han perdut la vida des que ha començat l’any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.