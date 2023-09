Continúan las tareas de rescate en Marrakech por el terremoto

El fuerte terremoto del Marruecos ha provocado al menos 2.012 muertos y 2.059 heridos –1.404 de los cuales de gravedad–, según el último balance facilitado por el Ministerio del Interior y recogido por la televisión estatal SNRT. Este domingo, casi dos días después de que Marrakech patios el que ha sido el seísmo más grande de los últimos años, las tareas de rescate continúan. España ha movilizado varias unidades militares para ayudar en estas tareas, del mismo modo que también han asegurado desde Barcelona que están dispuestos a hacerlo. A banda, algunas ONG también se han puesto en marcha para desplazarse hasta la zona, pero no han conseguido llegar.

Este es el caso del ONG K9 de Creixell, la cual ha denunciado las trabas para ir al terremoto del Marruecos y ha lamentado que 35 horas después del seísmo todavía no hayan recibido el permiso para ir a buscar supervivientes. «Nos encontramos aquí embarrancados a Tarragona. Es triste y lamentable, pero nosotros nos quedaremos en casa porque nuestra tarea no es ir a recoger cadáveres», denuncia el fundador y presidente de la organización, Pere Fructos, lamentando que no los permitan colaborar en el rescate. «Es lamentable que siendo tan cerca y a solo a 4 o 5 horas de avión nos tengamos que quedar en tierra. Tenemos más dificultades para ir en el Marruecos que para ir a Indonesia, que está a la otra punta del mundo», espeta.

Restos del terremoto de Marrakech / EP

Una réplica vuelve a sacudir la ciudad

Este domingo se ha producido una nueva réplica del seísmo, de mucha menos magnitud que la última vez, pero. Ha sido un pequeño terremoto de 3,9 en la escala de Richter. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha informado que el nuevo seísmo se ha producido a las 7.59 hora local en una zona montañosa situada en el sur de la región de Marrakech-Safí. El hipocentro ha sido situado a 10 kilómetros de profundidad, a medio camino entre las ciudades de Marrakech y Agadir. El Observatorio Sismológico Euro-Mediterráneo también ha registrado el seísmo, a pesar de que eleva su magnitud a 4,5 en la escala de Richter. Se trata de la novena réplica que se registra desde viernes por la noche, momento en el cual se produjo la catástrofe.