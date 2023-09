Marràqueix intenta recuperar la normalitat després del terratrèmol

Aquesta nit un fort terratrèmol de magnitud 7 en l’escala Richter ha sacsejat el Marroc i ha desencadenat la tragèdia. Segons l’últim balanç de les autoritats locals ja s’han comptabilitzat un total de 1.037 morts i més de 1.200 ferits, 205 dels quals es troben en estat molt greu. Ara, més de 12 hores després de l’origen del terratrèmol Marràqueix intenta recuperar la normalitat. Tal com ha explicat el testimoni de la tragèdia German Aranda, periodista del Nacional, en declaracions a El Món, la ciutat intenta tornar a la vida: “Quan ens hem llevat i hem sortit de l’hotel hem vist que està ple de runes, però la gent més o menys està obrint les botigues i fent recorreguts turístics. Una certa normalitat”, comenta.

El sisme es va registrar poc després de les 23.10 hores de la nit d’ahir divendres i ha sacsejat la regió al sud-oest de Marràqueix. L’epicentre, però, no ha sigut la ciutat, sinó a la localitat d’Ighil. Les afectacions s’han sentit arreu del territori, i han provocat nombrosos esfondraments d’edificis en diversos punts del país. Les tres províncies del Marroc més afectades pel sisme són Al Houz (394 morts), Taroudant (271 víctimes) i Chichaoua (91 morts), segons ha detallat el Ministeri de l’Interior marroquí, que recomana “mantenir la calma i evitar el pànic” a la ciutadania.

Persones evacuades arran del terratrèmol al Marroc / EP

Aranda relata que la gent s’ha quedat tota la nit al carrer per por a possibles rèpliques que provoquessin més danys i, per conseqüència, víctimes mortals. En aquests carrers, davant la por i la incertesa de la situació, la gent va treure el seu costat més humà i va fer pinya per fer front a la tragèdia: “Ens van tractar molt bé”, explica Aranda. De fet, aquest mateix matí el govern marroquí ha fet una crida a la població a donar sang després del terratrèmol davant l’escassetat que es viu a Marràqueix, i la ciutadania ha respost.

Ajuda humanitària

El Govern enviarà dispositius d’ajuda humanitària per donar resposta a la tragèdia que ha sacsejat el Marroc aquesta passada nit. El Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència es reunirà el proper dimecres 13 de setembre a la tarda per donar resposta a les necessitats immediates del país nord-africà, ha confirmat la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, en declaracions a TV3 i Catalunya Ràdio. Es tracta d’un comitè que no es reunia des de la guerra d’Ucraïna: “Hem activat totes les vies per poder donar resposta a les persones afectades pel terratrèmol”, ha assegurat Serret, afegint que el seu “objectiu és acompanyar al màxim les víctimes i els catalans afectats per aquest desastre humanitari”.