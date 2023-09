L’ANC demana als partits independentistes que rebutgin tot pacte que no reconegui l’1-O

La Diada de l’Onze de Setembre s’emmarca en un context on la governabilitat espanyola depèn de l’independentisme. Sense el seu suport, Espanya haurà de repetir eleccions. És per això que els partits interessats a governar i disposats a negociar amb Junts i ERC, és a dir, el PSOE té la voluntat de parlar amb l’independentisme. Ara bé, a quin preu? Des de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) demanen als partits independentistes que rebutgin qualsevol mena de pacte que els posin sobre la taula que no reconegui el referèndum de l’1-O.

Així ho han deixat molt clar a través del manifest de l’entitat per la Diada: “Qualsevol negociació amb el partit que vulgui governar l’estat des d’una posició independentista, només pot ser assumible si passa pel reconeixement explícit que el referèndum d’independència del Primer d’Octubre de 2017 va ser l’acte de sobirania que refrenda Catalunya com a subjecte polític en conflicte amb l’estat i, per tant, i atenent al resultat d’aquest, ha de comportar el respecte a allò que decideixi el Parlament de Catalunya per a fer efectiva la independència”, asseveren.

En aquest sentit, l’ANC insta als partits independentistes a “posar-se d’acord” per unir-se i activar la independència: “Exigim als partits independentistes amb representació a Espanya, Junts i ERC, que es posin d’acord, no per votar presidents espanyols de l’estat repressor, sinó per activar, amb la majoria parlamentària que conformen els partits independentistes, i fer efectiva la independència“. Ara bé, l’entitat també deixa molt clar que si “la majoria política” no és eficaç en aquest sentit, es buscaran noves maneres d’aconseguir el seu objectiu, com ara la Llista Cívica: “La Llista Cívica serà l’instrument a desenvolupar, doncs, per a assolir la majoria parlamentària si els partits actuals no decideixen aixecar la DUI i fer efectiva la independència“.

Vídeo de l’ANC per a la Diada / Captura de pantalla

Un moment d’oportunitat

Des de l’ANC valoren el context actual que s’ha generat a partir de les passades eleccions del 23 de juliol com un punt d’oportunitat per a aprofitar el pes de l’independentisme català a l’hora de negociar una investidura. És per això que, més enllà de reivindicar la independència, la seva raó principal d’existència com a entitat, exigeixen a l’independentisme aprofitar la mobilització i el poder que s’ha guanyat amb la posició del taulell negociador per “debilitar l’estat repressor”. I creuen que la millor manera de debilitar-lo és fer efectiva la independència votada el 2017: “Cada dia la necessitat d’independència se’ns mostra diàfana: amb la necessitat de gestionar i controlar els recursos hídrics, amb la manca d’infraestructures, amb la persistent persecució política i judicial de la llengua catalana, amb la continuïtat invariable de l’espoli fiscal que ens converteix en una societat de segona quant a polítiques econòmiques i socials”, sentencien.