L’emotiu últim adeu de Carme Junyent

El diumenge de la setmana passada ens va deixar una de les referents de la llengua catalana les últimes dècades, la lingüista i professora Carme Junyent, víctima d’un càncer. Després de les mostres de condol que han omplert les xarxes socials durant els últims dies, aquest dissabte al matí Junyent s’ha acomiadat definitivament de Catalunya. La Sala Polivalent de Masquefa s’ha omplert de gom a gom per dir l’últim adeu a la lingüista Carme Junyent. Més de 400 persones, entre familiars, amics, coneguts i companys de professió, no han volgut perdre’s una cerimònia ideada per la mateixa Carme abans de morir, que també va deixar dit que no volia que hi hagués aplaudiments entre els parlaments.

Junyent, nascuda a Masquefa, ha vist com el seu poble natal s’aplegava per acomiadar-la. Un dels seus fills, l’Andreu, l’ha definit com a “masquefina, mestra i mare” i veïns de Masquefa han destacat, sobretot, la seva generositat. La periodista de Catalunya Ràdio Marta Vives ha llegit una carta que va deixar escrita Junyent abans de morir i també un poema d’Enric Casasses. Per acabar l’emotiva cerimònia ha sonat una música tradicional de la Festa Major de Masquefa.

Carme Junyent, al claustre de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona | Jordi Borràs

Una referent per al català

Junyent ha estat fins a l’últim sospir un referent per a la llengua catalana, la qual defensava amb fervor. El president de la Generalitat va destacar “la seva tasca i el compromís amb el català”. Al seu torn, la presidenta del Parlament, Anna Erra, va assegurar que Catalunya trobarà a faltar el mestratge i llibertat de Junyent per parlar sobre la llengua. I així moltes més personalitats polítiques, però també membres i entitats del món cultural. El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va assegurar que ens deixava un referent de la llengua i de les lletres catalanes, però també que totes les llengües del món, trobaran molt a faltar el compromís, el rigor i entusiasme. Per acabar va sentenciar que el millor record de Junyent és “persistir en la defensa d’una vida plena en català”.