Comença a acabar-se l’estiu i torna la rutina, però les ganes de desconnectar i escapar-se un cap de setmana es mantenen ben vives. Més enllà dels racons amagats del Pirineu hi ha infinitat de pobles i petits oasis naturals camuflats amb molta història darrera que no et pots perdre. Aquests són els cinc racons imprescindibles per visitar a la Catalunya Nord:

Cotlliure

Carrerons estrets i empedrats omplen el petit poble de Cotlliure. Un municipi costaner ple de detalls arquitectònics de l’edat mitjana que deixen embadalit. La seva connexió amb el poeta Antonio Machado, lloc on va morir, és un altre dels motius pels quals alguna vegada a la vida cal visitar aquest petit poble de la Catalunya Nord.

Una imatge de Cotlliure / Twitter de Catalina Espino

Ceret

Un petit poble ple de restes medievals com la muralla o la torre que t’ajuden a viatjar fins a una altra època. Ara bé, si ets una amant de l’art també pots gaudir-hi molt, ja que una de les joies amagades d’aquest poble és el museu d’art modern, amb un recull de quadres de grans pintors com Picasso, Matisse o Chagall.

Una imatge de Ceret / Twitter

Eus

Entre la vall del Conflent i el Mont Canigó, hi ha un dels pobles més bonics de la zona: Eus. Una vil·la que mostra les seves façanes disposades en terrasses i envoltades d’una vegetació que deixa tothom captivat. A la comarca del Conflent és considerat un dels pobles més bonics de la zona.

El poble d’Eus, a la Catalunya Nord / Twitter

Gorgues de la Fou

Es tracten d’unes petites gorgues camuflades. Són els canons més estrets del món i per un camí equipat amb passarel·les els podrem recórrer, a més la visita passarà per la gruta il·luminada dels ‘Trabucaires’ situada a 1.000 metres d’altitud. Una excursió imprescindible per a tots els amants de l’aventura i la natura.

Gorgues de la Fou / Twitter

Torres de Cabrenç

Es tracta d’una caminada per boscos sovint amb grans arbres. Ideal per fer durant tot l’any, a l’estiu per ombrívola, a la tardor pels seus colors, a l’hivern solejada i a la primavera pels diferents ambients, i assegura una de les millors visites de la Catalunya Nord.