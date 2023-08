L’IEC avisa del risc de la denominació ‘català-valencià’

La presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, valora d’una manera “absolutament positiva” que es permeti l’ús del català dins el Congrés de Diputats, però creu que és important que la denominació sigui simplement català i no fer servir la fórmula ‘català-valencià’ que algunes veus volen implementar. Cabré considera que fer servir aquesta denominació que inclou el valencià pot reobrir velles ferides amb lectures “tendencioses i interessades”. És per això que demana que la fórmula no serveixi de precedent per fragmentar la llengua i pensar que en són “dues de diferents”: “la llengua és una de sola, amb les seves diverses varietats”, afirma amb fermesa.

Davant l’oportunitat “històrica” de permetre el català, el basc i el gallec dins la cambra baixa, la responsable de l’IEC defensa les solucions “polítiques”, que sovint permeten esquivar els “obstacles”. “M’estimo més que tiri endavant una denominació política, no filològica ni científica, si en paral·lel es vetlla per la unitat de la llengua, sigui quina sigui la seva varietat nominativa”, assevera. Ara bé, més enllà de la voluntat de tirar endavant la “denominació política”, Cabré també adverteix que això pot tenir unes “conseqüències” negatives si es fa servir de manera “tendenciosa i interessada”. “Si els polítics que ho han tirat endavant ho tenen clar, no passa res, però ho han de tenir molt clar, especialment al PSOE”, adverteix.

Hemicicle del Congrés en una imatge d’arxiu

Una reclamació valenciana

En referència a la denominació ‘català-valencià’, Cabré assegura que es tracta d’una reclamació que només fan algunes personalitats del País Valencià, ja que considera que a les Illes Balears, la Catalunya del Nord, a la Franja o l’Alguer sempre parlen de “llengua catalana”. És per això que la responsable de l’IEC creu que seria més adient anomenar-la ‘llengua catalana denominada valencià a la comunitat autònoma valenciana’: “La concepció acadèmica, filològica i científica, reconeguda fins i tot en el diccionari per la Reial Acadèmia Espanyola, és que la llengua és una, la llengua catalana”, sentencia.