Ximo Puig exigeix la denominació “català-valencià” per a la llengua al Congrés

El secretari general del PSPV, senador territorial i expresident de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha exigit que la denominació ‘català-valencià’ aparegui “visiblement” al Congrés dels Diputats, cosa que el seu partit demanarà formalment, i ha mostrat la seva confiança que totes les llengües oficials seran respectades. “Compartim que aparegui visiblement la denominació del valencià. És el que demanarem”, ha recalcat.

El líder dels socialistes valencians ha celebrat la decisió de permetre per primera vegada des del 1834, quan es va constituir la cambra baixa, que s’hi parlin les llengües cooficials i qualifica aquesta mesura com “extraordinàriament positiva”. “L’Espanya real s’acaba imposant“, ha manifestat Puig en roda de premsa després de reunir-se amb la direcció del grup socialista a les Corts, amb diputats i senadors i amb membres de la direcció del PSPV.

Així, ha mostrat la seva confiança que totes les llengües oficials seran respectades, com ha defensat la nova presidenta de la cambra, Francina Armengol, que ha assegurat que està “alineada” amb aquesta posició. Per això ha reconegut que la presidenta del Congrés ha d'”obrir converses” per si calgués introduir canvis en el reglament de la cambra.

Francina Armengol, la nova presidenta del Congrés dels Diputats, durant el seu discurs a la sessió constitutiva de les Corts Generals / ACN

Denominació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

Puig ha replicat en aquests termes a la declaració institucional que va anunciar divendres passat la Generalitat valenciana en defensa del valencià, després que la nova presidenta del Congrés avancés que permetrà fer servir el català, el gallec i l’euskera. El líder dels socialistes valencians advoca per la doble denominació, una aposta plantejada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

En aquest sentit, el socialista afirma que la institució està “absolutament despolititzada” i és allà on resideix la normalització. Per això, ha exigit al Consell que no faci passos enrere a la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. “No es pot jugar amb la convivència”, ha advertit, ja que ha augurat que “la confrontació només perjudicarà el valencià”. A més, s’ha preguntat si “defensaran la llengua els que no la utilitzen”, en ser qüestionat per les crítiques del PP a Armengol per obrir “una guerra de la llengua” permetent l’ús de totes les oficials al Congrés.

“A les institucions europees s’usen més de 25 llengües”

Puig, que ha subratllat que la d’aquest dilluns és una compareixença amb preguntes (“com és la lògica democràtica”, ha dit) davant la de divendres passat del Consell, on no se’n van acceptar; ha assenyalat que no coneix “molts senadors del PP” que utilitzin el valencià a la cambra alta i ha recordat que a les institucions europees es fan servir més de 25 llengües “i no hi ha cap problema”. També ha retret que la vicepresidenta segona, la popular Susana Camarero, pronunciés una declaració institucional que s’aprovarà al primer ple del Consell del setembre, ja que “no és tan costós” fer-ho sense haver d’anunciar-la abans.