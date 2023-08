Borràs carrega contra Aragonès per defensar l’acord de claredat

Aquest dimarts al matí, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat a Pedro Sánchez a moure la primera fitxa per començar a negociar i ha instat a l’executiu espanyol a oferir una “resolució” del conflicte polític perquè els catalans es pronunciïn sobre “la independència de Catalunya” en un referèndum i acabar amb tots els compromisos que han establert amb els catalans. “Ja els vam fer moure i ara s’han de tornar a moure de nou. S’ha avançat, és evident, hi ha hagut passos endavant, però encara insuficient per aconseguir una solució política”, ha assegurat Aragonès referint-se a la taula de diàleg i l’acord de claredat, el qual ha tornat a posar al centre del debat.

Les declaracions del president de la Generalitat de Catalunya no han tingut bona rebuda entre Junts per Catalunya. La formació independentista presidida per Laura Borràs s’ha mostrat molt crítica amb la valoració que ha fet Aragonès de tot el curs polític, curs que acaba amb les negociacions per desencallar la governabilitat espanyola. A través d’una piulada al seu compte de Twitter, Borràs ha lamentat que Aragonès, membre d’ERC, entri a comentar què hauria de fer Junts amb el valor dels seus vots per a una investidura. I no només això, la juntaire considera que el cap del Govern “demostra el seu nivell de desconnexió de la realitat de l’independentisme” sortint a parlar aquest dimarts sobre “la taula de diàleg i l’acord de claredat”.

Sortir a parlar de Taula de Diàleg i d’acord de claredat avui només demostra el seu nivell de desconnexió de la realitat de l’independentisme.



I dels vots de @JuntsXCat ja en parlarem els de Junts.https://t.co/V6NyYNS7DX — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) August 1, 2023

Fer moure a Sánchez

Aragonès ha insistit durant les declaracions d’aquest matí que Catalunya ja va aconseguir “fer moure” a Pedro Sánchez, ja que en un bon principi el president espanyol defensava el compliment íntegre de les sentències del referèndum, i després va acceptar aplicar indults i derogar la sedició. Ara bé, també ha deixat clar que aquest “moviment” no és suficient i que cal aprofitar el poder independentista en una investidura per reclamar millores pels catalans. “Des de Catalunya haurem d’actuar en defensa del país sent conscients que tots els vots són imprescindibles i conscients de l’oportunitat que tenim per aconseguir millores”.