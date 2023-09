L’ANC manté la pressió sobre Junts i ERC i els recorda la llista cívica

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha reclamat als partits independentistes que “siguin coherents amb l’objectiu que proclamen” i facin “efectiva” la independència al Parlament. “I si no s’hi veuen amb cor, si no s’atreveixen, que donin pas a altra gent i que convoquin eleccions. Independència o eleccions”, ha sentenciat Feliu fent referència a la llista cívica que prepara l’entitat sobiranista per a les pròximes eleccions al Parlament amb gent que vol fer la independència.

Feliu ha recordat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va comprometre a “culminar la independència” aquesta legislatura i, en aquest sentit, ha dit que “ha arribat el moment de complir la paraula i fer confiança a allò que van dir”. “Aquesta representació del 52% per fer la independència s’ha de fer efectiva”, ha reclamat durant el discurs que ha servit per posar el punt final a la manifestació de la Diada que ha arrencat a les 17.14 quan quatre columnes han arrencat des de la Ciutat de la Justícia (Llibertat), l’Escola Proa (Llengua), l’Estació de Sants (País) i Hisenda (Sobirania) per acabar confluint a la plaça 1 d’Octubre –actual plaça Espanya–.

“Sembla que a l’estat espanyol li interessen els vots dels partits independentistes per fer possible la governabilitat d’Espanya quan des de l’estat espanyol s’ha negat sempre la governabilitat lliure de Catalunya”, ha lamentat Feliu, que ha evitat fer referència a l’amnistia, una de les principals reivindicacions d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en les negociacions amb el PSOE i Sumar.

També ha deixat clar que només acceptaran un pacte de les forces independentistes per facilitat la investidura de Pedro Sánchez “si té efectes directes per aconseguir la independència a Catalunya”. En aquest sentit, ha reclamat un reconeixement explícit per al referèndum del Primer d’Octubre i que l’estat espanyol reconegui també a “tot allò que decideixi el Parlament per fer efectiva la independència”. “Si es fa això, la mobilització d’avui es pot convertir en la mobilització sostinguda per fer efectiva la independència”, ha reblat.

Fotografia de família de l’acte polític de la manifestació de l’ANC amb motiu de la Diada 2023 / Mireia Comas

Alerta del risc de blanquejar l’estat

La presidenta de l’entitat sobiranista ha reclamat que “al costat de les negociacions amb Madrid” hi hagi “acords al Parlament de Catalunya” perquè els grups independentistes “encarin l’assumpció de la declaració d’independència de l’1-O”. “Qualsevol objecte de negociació que no sigui això rebaixa els mínims democràtics i fa un blanqueig de l’estat espanyol a Europa“, ha sentenciat.

La líder de l’entitat independentista ha ressaltat que “no volem més intents d’encaix, no volem un encaix amb l’estat espanyol” perquè, segons ha manifestat, “no hi ha opció dins l’estat de viure com una nació”. Feliu ha assegurat que “ens aconseguirem alliberar de l’estat espanyol” perquè “aquestes columnes estan farcides de raons per fer la independència”.