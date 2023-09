La Diada 2023, minut a minut

Pere Aragonès ha triat aquest any com a escenari per al seu discurs de la Diada la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, per posar la llengua al centre de la celebració nacional. La presidenta de l’IEC, Teresa Cabré, ressalta en una entrevista a El Món que “la llengua és la columna vertebral de la catalanitat” i que els atacs que rep és “com a símbol del catalanisme. Com a símbol d’allò que uneix unes comunitats que ens diem catalanoparlants”.