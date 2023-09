El 21111 s’endú el primer premi de la Grossa de la Diada

El número 21111 s’ha endut el primer premi de la Grossa de la Diada 2023 de Loteries de Catalunya, que enguany repartia un premi extraordinari de dos milions d’euros que serà per la butlleta del número guanyador amb la sèrie 29. La resta d’encertants de les cinc xifres s’enduen un premi de 50.000 euros, mentre que els números anterior i posterior també s’emporten una picossada de 2.000 euros. Per la seva banda, el segon premi reparteix 20.000 euros a cada encertant i el tercer premi 10.000 euros més.

Números premiats a la Grossa de la Diada

Primer premi extraordinari – 21111, sèrie 29

Primer premi – 21111

Segon premi – 07000

Tercer premi – 31152

Quart reintegrament: 6

Aquests són tots els premis de la Grossa de la Diada

Primer premi 21111 i sèrie 29 2.000.000 €

21111

Les cinc xifres 50.000 €

21110

Número anterior 2.000 €

21112

Número posterior 2.000 €

X1111

Les quatre últimes xifres 500 €

XX111

Les tres últimes xifres 100 €

XXX11

Les dues últimes xifres 30 €

XXXX1

L’última xifra (1r reintegrament) 5 € Segon premi 07000 Les cinc xifres 20.000 €

06999 Número anterior 500 €

07001 Número posterior 500 €

X7000 Les quatre últimes xifres 200 €

XX000 Les tres últimes xifres 30 €

XXX00 Les dues últimes xifres 10 € Tercer premi 31152 Les cinc xifres 10.000 €

31151 Número anterior 200 €

31153 Número posterior 200 €

X1152 Les quatre últimes xifres 100 €

XX152 Les tres últimes xifres 20 €

XXX52 Les dues últimes xifres 5 € Segon reintegrament XXXX6 L’última xifra 5 €

Com es poden cobrar els premis de la Grossa de la Diada?

Tots els bitllets guanyadors de la Grossa de la Diada tenen una caducitat de 90 dies per reclamar el premi. Si tens un número premiat amb fins a 120 euros, pots cobrar-lo en qualsevol establiment de loteria o en un local autoritzat a vendre-la com bars, restaurants o estancs. Si el premi supera els 120 euros, pots anar a una oficina de Caixabank o a l’Oficina d’Atenció, Informació i Pagament de Premis de Loteries de Catalunya del carrer Enric Granados, 33 de Barcelona. Els bitllets comprats per internet tenen un procés especial: fins a 600 euros es dipositen al moneder virtual del compte de Loteries de Catalunya i des d’allà es poden traspassar al compte corrent, mentre que per sobre d’aquesta quantitat s’abonarà directament al teu compte.