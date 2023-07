Maria del Mar Bonet, Marta Pessarrodona i Eliseu Climent, Medalla d’Or de la Generalitat

La cantant Maria del Mar Bonet, l’escriptora Marta Pessarrodona i l’activista cultural i editor Eliseu Climent han estat guardonats amb la Medalla d’Or de la Generalitat 2023, segons ha anunciat aquest divendres el president de Catalunya, Pere Aragonès, abans de visitar l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), acompanyat de la consellera de Territori, Ester Capella. El guardó, la màxima distinció que atorga el Govern català, s’entregarà el pròxim 7 de setembre en una cerimònia a la plaça Margarida Xirgu de Barcelona, davant del Teatre Lliure.

Aragonès ha explicat que el reconeixement és la “millor manera” de fomentar l’estima per la llengua i la cultura i per explicar com veuen el món els catalans “des de la Mediterrània” en un moment de màxima amenaça per l’arribada de Vox a llocs de poder al País Valencià i a les Illes Balears de la mà del PP.

Medalla d’Or a la trajectòria de tres artistes dels Països Catalans

Pel que fa als guardons, la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet ha estat reconeguda per “més de cinquanta anys de trajectòria, en què ha excel·lit com a cantant i ambaixadora de la música popular mediterrània en tota la seva diversitat”. La Generalitat ha destacat el seu paper a l’hora de portar Mallorca al món. “La seva presència en els principals escenaris del país és constant. Com a compositora, ha contribuït a divulgar l’obra de grans poetes mallorquins i universals i ha establert col·laboracions amb músics d’arreu del món, combinant sons i ritmes, promovent els valors de l’intercanvi i el diàleg”.

La poeta Marta Pessarrodona en un acte d’Òmnium / Europa Press

La poeta, narradora i assagista Marta Pessarrodona Artigas (Terrassa, 1941) ha estat guardonada per la seva tasca literària lligada a l’estudi i difusió d’escriptores a través de la traducció i l’anàlisi. Entre les seves obres més valorades hi ha els seus retrats de figures com Montserrat Roig (1994), Maria Aurèlia Capmany (1996), Frederica Montseny (1998), Mercè Rodoreda (2003 i 2005) i Caterina Albert (2005) o els seus treballs sobre Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury. També ha fet les traduccions al català d’autores com Doris Lessing, Harold Pinter, Susan Sontag, Simone de Beauvoir o Marguerite Duras.

L’editor Eliseu Climent, en un acte al Palau Robert / Europa Press

A l’activista cultural Eliseu Climent (Llombai, Ribera Alta, 1940) se li reconeix el seu compromís amb la cultura catalana. Va fundar la llibreria Tres i Quatre l’any 1968 i una editorial amb el mateix nom el 1974. També va ser fundador, juntament amb Joan Fuster, de la fundació d’Acció Cultural del País Valencià, que té per objectiu promoure la llengua i la cultura del país. L’entitat, de la qual n’és president d’honor, va ser creada el 1971 i legalitzada el 1978 amb la restauració de la democràcia.