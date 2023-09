Èxit de convocatòria de la missa en record dels patriotes caiguts

Nou èxit d’assistència a la missa concelebrada a Santa Maria del Mar, Barcelona, “en sufragi i acció de gràcies pels defensors de les llibertats catalanes i per tots els patriotes que han lliurat la seva vida al servei de Catalunya”. Una convocatòria, i únic acte religiós de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra des de 1886 i que ha estat represaliada per diversos governs espanyols. La crida a missa la signa la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.

Enguany, la celebració que ha començat a les deu del matí ha aplegat centenars de persones. Entre els assistents s’hi comptaven el president de la Lliga, Joan Maluquer; el director general d’Afers Religiosos del Govern, Carles Armengol, l’exconseller Jaume Giró o l’activista contra els presos polítics, Laura Masvidal, així com l’exalcalde de Montblanc i president d’Independentistes d’Esquerres, Pep Andreu, o l’exsecretari general d’Afers Socials, el republicà Francesc Iglésies. L’eucaristia ha estat presidida pel capellà Cinto Busquet, membre de la Lliga.

Jaume Giró i Laura Masvidal, en acabar la missa en sufragi dels Patriotes a la Basílica de Santa Maria del Mar/Quico Sallés

‘El Virolai’ tanca l’acte

La missa ha estat una defensa aferrissada pels “caiguts fins a l’últim sacrifici” així com dels presos polítics i els que pateixen l’exili. Un acte entre emotiu i sentit però també d’alt contingut simbòlic. Així, cada petició de la parròquia i els feligresos tant anava pel “poble català” com per “tot el món”. Les pregàries i els sermons tenien com a objectiu entronitzar la lluita per a les llibertats de les persones i dels pobles així com “l’esperança que Catalunya arribi a la plenitud nacional”. La celebració ha acabat amb el cant coral d’El Virolai.

Un cop acabada la missa, els assistents s’han aplegat a les habituals converses sobre com viu l’Església catalana i l’espanyola el conflicte de l’Estat amb Catalunya i el seu procés d’alliberament nacional. De fet, la desconfiança del posicionament de la Conferència Episcopal Espanyola ha estat una de les qüestions recurrents de les xerrades un cop acabada la Missa.