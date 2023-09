La pancarta més gamberra de la Diada apareix al Fossar

Nova peça en la decoració tradicional del Fossar de les Moreres, un dels escenaris centrals de la vetlla de la Diada a Barcelona. Ha estat una sorpresa i ningú sap ni qui l’ha posada ni qui n’és el responsable, però sí que ha costat “cinquanta euros” i “venia molt de gust fer-ho”. Aquest vespre, just a la façana de l’edifici on hi ha la seu del Memorial 1714, una pancarta ben negra amb paraules blanques on s’hi pot llegir un gràfic i contundent “#PutaEspanya” Amb un coixinet perquè la imatge “es pugui compartir a les xarxes amb tota de missatges de suport o que raonin el famós eslògan”.

Tot i que és una pancarta anònima hi ha hagut gent que l’ha encarregada amb una mena de crowfounding casolà. “En teníem ganes, no som ni cap entitat, ni cap organització, només pensem que és un eslògan, un lema prou concís del nostre pensament”, comenta una de les fonts consultades que ha participat en el recapte. “Tenim un eslògan que el sap tothom”, afegeix un altre dels coautors del projecte amb ironia i comparant el missatge amb l’himne del Barça. “Som gamberros i, per tant, fem gamberrades!”, comenta un dels homes que més èmfasi ha posat en la “força de les dues paraules”.

Una imatge general del Fossar amb la pancarta del Puta Espanya/Quico Sallés

“És mostrar una raó i l’estat d’ànim”

La pancarta s’ha penjat de manera discreta, mentre començaven a desfilar les primeres formacions polítiques, entitats i associacions independentistes pel Fossar, a més d’un notori desplegament policial. Un operatiu que ha aixecat les orelles, amb poca discreció -tot sigui dit de passada- quan els militants d’Aliança Catalana i la seva líderessa, l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha protagonitzat el seu acte.

“La pancarta mostra una raó i un estat d’ànim, perquè tot plegat és un bon resum, dir ‘Puta Espanya!’ és un acte místic que, en certa manera, ens allibera”, justifica un dels impulsors de la protesta amb un aire gairebé poètic. El Fossar és aquest vespre un formiguer on s’hi apleguen des de càrrecs de partits polítics, la Coronel·la, a militants i vella guàrdia independentista, grupuscles independentistes a turistes japoneses que no paren de retratar el peveter i les mil maneres d’interpretar una estelada. Els actes de la Vetlla s’allargaran fins ben entrada la matinada.