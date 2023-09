La Diada de la unitat: una multitud surt al carrer per exigir la independència

Desenes de milers de persones han sortit als carrers de Barcelona per reclamar la independència de Catalunya i pressionar Junts i ERC perquè no afluixin en les negociacions per investir Pedro Sánchez. L’independentisme tenia una prova de foc després de la manifestació de l’any passat, marcada per l’absència dels republicans i els crits de “Govern, dimissió!” i l’ha superat amb prou nota. Una Diada en dilluns festiu al final d’un pont i la manca d’unitat estratègica per negociar amb el PSOE no eren la millor carta de presentació per a una manifestació que ha perdut força respecte a anys anteriors. Però finalment entitats i partits han escenificat al carrer una entesa —no exempta de crítiques i retrets— que serà clau per afrontar la nova fase del diàleg amb Madrid per lligar l’amnistia i avançar cap al referèndum.

Les quatre columnes organitzades per l’ANC, batejades amb dels “valors fonamentals” de la futura República Catalana, han sortit a les 17.14 des de la Ciutat de la Justícia (Llibertat), l’Escola Proa (Llengua), l’Estació de Sants (País) i Hisenda (Sobirania). Poc després de les 18.15, totes les marxes han confluït a la plaça 1 d’Octubre —actual plaça Espanya— on s’ha celebrat l’acte final amb la lectura de diversos manifestos de la Diada 2023. L’ANC ha xifrat en 800.000 persones el nombre d’assistents a la manifestació –100.000 més que l’any passat–, mentre que la Guàrdia Urbana l’ha rebaixat a només 115.000, 35.000 menys que el 2022.

Centenars de manifestants a la marxa de la Diada 2023 / Mireia Comas

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, havia reclamat una participació massiva a la manifestació, que enguany ha recuperat la unitat perduda i ha comptat amb l’assistència d’unes 80 entitats i de tots els partits independentistes. “És el moment en què ens veurem, en què ens sentiran i podrem ensenyar al món, a aquesta Europa que ens mira i a tothom que volem això”, ha assegurat Feliu. L’entitat ha alertat en els últims dies que les negociacions amb la Moncloa no es poden limitar a l’amnistia perquè hi ha “el perill de tancar en fals la carpeta del Procés” i Feliu té a la màniga l’as de la llista cívica que promou l’ANC per si els partits no collen prou Pedro Sánchez.

Manifestants reunits a la Ciutat de la Justícia a punt de començar la marxa de la Diada 2023 / Jordi Play

Els organitzadors de la manifestació han acusat la Guàrdia Urbana d’incomplir l’acord a què havien arribat per poder preparar la plaça de cara a la gran manifestació. L’ANC ha assegurat que havien pactat amb l’Ajuntament de Barcelona que el trànsit a la plaça Espanya es tallaria cap a les 15.00 per poder dibuixar les marques i els camins que han de seguir les diferents capçaleres, però poc abans de començar les marxes encara no s’havia pogut fer perquè la policia barcelonina no ha tallat el trànsit fins a les 17.00. La policia barcelonina ha negat haver incomplert cap pacte.

Junts i ERC insisteixen que l’amnistia només és el començament

Davant la pressió de l’ANC i Òmnium, Junts i ERC han insistit que l’amnistia només és un primer pas de la negociació amb el PSOE i que no renuncien al referèndum. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha negat que el seu partit hagi canviat d’estratègia ara que estan oberts a negociar la investidura de Pedro Sánchez. “Tenim la mateixa estratègia de sempre: amnistia com a punt d’inici i autodeterminació com a punt final. No hi ha cap canvi”.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, a la manifestació de la Diada 2023 / ACN

En declaracions a la premsa des de la manifestació de l’ANC, Borràs ha assegurat que la Diada d’enguany ha de donar “embranzida” a l’independentisme, que després del 23-J ha “tornat a agafar la iniciativa”. La presidenta de Junts veu una “oportunitat” de resoldre el conflicte català, però assegura que no els tremolarà el pols si han de deixar caure Sánchez. “La gent no demana investidura, demana independència. Els vots de Junts no són per apuntalar governs espanyols sinó per avançar cap a la independència”, ha sentenciat.

Aragonès a l’acte de la Diada 2023 d’ERC / ACN

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat l’estat espanyol que l’amnistia no serà “la fi de res”, sinó la “primera passa necessària per obrir camí” cap al referèndum d’independència “definitiu”. A la manifestació, la portaveu d’ERC i vicesecretària general de Feminismes i LGTBI, Raquel Sans, ha fet una crida als partits independentistes per aprofitar “l’oportunitat històrica” que els han donat les urnes. “Siguem tots responsables i conscients. I aprofitem la força per aconseguir l’amnistia i l’autodeterminació sense oblidar el benestar de la ciutadania”, ha dit.

La CUP carrega contra Junts i ERC

El diputat de la CUP-NCG Xavier Pellicer ha acusat Junts i ERC d’haver-se “deixat l’autodeterminació pel camí” en les negociacions amb el PSOE i Sumar. Poc abans de l’inici de la manifestació de l’esquerra independentista, Pellicer ha carregat contra els dos partits per fer la “política de sempre, del peix al cove” i ha lamentat que el referèndum hagi desaparegut de les negociacions d’investidura. “Han posat al centre una proposta d’amnistia a Madrid que ja veurem com és, si hi és”, ha insistit.