Òmnium fa una crida a la “mobilització permanent”

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet una crida a la “mobilització permanent” durant la seva intervenció en l’acte polític posterior a la manifestació de la Diada del 2023 i ha remarcat que les entitats independentistes s’han conjurat per “cohesionar” un moviment que, segons ell, “és plural i que té com a objectiu assolir la independència”. “Sense mobilització permanent, no podrem viure en llibertat“, ha avisat.

Xavier Antich ha instat l’independentisme a no desanimar-se i ha receptat “anar-hi, anar-hi i anar-hi” perquè, segons ha dit, “no hi ha una causa més poderosa que la llibertat, la independència i la república catalana”. “La independència és imprescindible per viure en un país lliure de repressió, d’injustícia, de monarquia o d’atacs a la llengua i a l’escola catalanes i és una oportunitat democràtica contra l’amenaça de la dreta”, ha defensat.

La cohesió del moviment

També ha deixat clar que “l’estat espanyol mai podrà aturar la força de la gent d’aquest poble” i, en aquest sentit, “l’única cosa que pot fer por a l’Estat i pot empènyer els partits independentistes és la cohesió de l’independentisme“. Antich ha assenyalat que la cohesió i la força d’aquest moviment és la seva “transversalitat” i ha subratllat que des d’Òmnium “sempre hi treballarem”. “No sabeu el que vol dir rendir-se“, ha destacat sobre el moviment.

Manifestants durant l’acte organitzat per l’ANC a la Diada 2023 / Mireia Comas

Reconeixement per als represaliats

Antich ha tingut un record al principi del seu parlament per a “Brussel·les, Ginebra i els més de 4.000 represaliats” de l’independentisme. En aquest sentit, ha destacat que “són un orgull” i que “a cadascun d’ells els hi devem un moviment cohesionat, fort, determinat i generós”. Ho ha dit hores després que l’entitat cultural hagi posat xifres a la repressió de l’estat espanyol contra l’independentisme arran del Procés i del referèndum d’independència de l’1-O. Durant el seu acte polític de la Diada al migdia, a l’Arc de Triomf de Barcelona, el president de l’entitat, Xavier Antich, ha denunciat que després d’un “treball exhaustiu i rigorós” que ha portat quatre anys de feina, l’entitat ha identificat “com a mínim” 1.432 persones que han estat condemnades, jutjades o investigades pel Procés.

Òmnium considera que totes aquestes persones es podrien beneficiar de la mesura de gràcia que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana negocien amb el PSOE i Sumar de cara a facilitar una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. L’entitat sobiranista no ha inclòs la presidenta de Junts, Laura Borràs, entre els possibles beneficiaris de l’amnistia pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes. L’entitat cultural calcula que hi ha 113 persones condemnades penalment, 17 pendents de sentència, 387 amb causa penal oberta, 880 sancionades administrativament i 35 pendents del Tribunal de Comptes. En total, un “mínim” de 1.432 persones a les quals “només una llei d’amnistia pot reconèixer que els fets pels quals l’estat les criminalitza no són cap delicte, sinó exercici de drets fonamentals.