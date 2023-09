VÍDEO | Així ha sufocat ERC els crits de “Govern dimissió” a la manifestació

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha arribat a la columna de la llengua de la manifestació de la Diada flanquejat per una munió de consellers i diputats d’ERC, que han vingut també amb bona veu. Així ho han demostrat quan un espontani que esperava l’arribada del president amb una pancarta on es podia llegir “Govern dimissió” -de les que reparteix l’ANC-, ha intentat animar les assistents a escridassar el líder republicà. Però s’ha trobat amb un suport gairebé nul del públic, que no l’ha seguit, i amb una resposta en bloc dels republicans, que han cridat durant un parell de minuts la típica cantarella de les manifestacions d’ “i-inde-independència”.

Pere Aragonès ha arribat a les 16.30h al carrer de la Creu Coberta per sumar-se al bloc de llengua, després que el 2022 no assistís a la manifestació convocada per l’ANC en considerar que era una marxa contra l’executiu. Ara, en plena negociació d’ERC i Junts amb el PSOE per a una possible investidura, l’ambient era una mica més relaxat en aquest punt, si bé la majoria dels que flanquejaven el president són militants d’ERC i càrrecs del partit. Sigui com sigui, només s’han vist alguns cartells que reclamaven l’activació de la DUI i que el govern Aragonès plegui per la seva incapacitat de fer la independència.

Que som un 52%!

De fet, el noi que ha començat els crits de “Govern dimissió” ha rebut una bona escridassada d’alguns assistents, i fins i tot un li ha preguntat com pensa aconseguir la independència: “Que som un 52%!”, li ha dit. L’altre ha respost: “Doncs on era aquest 52% el 23 de juliol? Que no ho veus, que no som prou gent?, tot marxant emprenyat amb l’home que abanderava el cartell de “Govern dimissió”. “No he de donar explicacions de res, si no som independents ja és perquè aquesta gent no vol”.