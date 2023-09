El govern espanyol refreda les presses de Junts i ERC per lligar l’amnistia

El govern espanyol ha aprofitat l’aparador de la Diada per refredar les presses de Junts i ERC per lligar l’amnistia abans de la investidura de Pedro Sánchez. Tant el PSOE com Sumar han intentat rebaixar els discursos de “màxims” de l’independentisme, que durant aquest dilluns ha tornat a assenyalar l’amnistia com l’inici d’una nova fase de la negociació amb l’estat espanyol i no la fi del Procés. La vicesecretària general del PSOE i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que no ha fet cap referència explícita a l’amnistia, ha assegurat que negociaran amb “discreció”, “prudència” i “cautela” i ha insistit que Junts i ERC “coneixen bé quines són les limitacions del PSOE”, que ha circumscrit qualsevol acord al respecte al marc constitucional.

Més clars han estat des de Sumar, que veuen pràcticament impossible aprovar la llei d’amnistia abans de la investidura de Pedro Sánchez. “Anem molt justos. És forçar molt la màquina. No sé si es podrà fer en aquests termes”, ha dit Asens a primera hora en una entrevista a TVE. Poc després, el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha reforçat el missatge i ha alertat Junts que reclama uns “terminis molt curts” que s’ha de veure si encaixen amb els tràmits parlamentaris. Urtasun considera que l’amnistia és “assumible” i “té encaix constitucional”, però ha avisat que s’ha de veure com es pot articular. “Crec que no hem de ser presoners dels termes. El que és important són els efectes que tindrà aquesta mesura”. El portaveu de Sumar també ha marcat el terreny de joc per a la investidura i ha insistit que el govern espanyol només parlarà d’amnistia amb l’independentisme. El referèndum, doncs, no està sobre la taula.

En una roda de premsa des de Ferraz després de la reunió de l’executiva del PSOE, María Jesús Montero ha recordat que els discursos de l’independentisme durant la Diada no aporten “res de nou respecte al que diuen des de fa molt de temps”, perquè “són partits que tenen reivindicacions respecte a la independència i en això es troben als antípodes” dels socialistes. La ministra d’Hisenda ha reiterat que tant Junts com ERC “saben què pensa el PSOE sobre determinades qüestions” i ha atribuït les proclames independentistes a l’altaveu de l’11 de setembre. “En dies com avui saben que s’intensifiquen més els símbols i icones” i per això “assistim a aquest tipus de declaracions”, ha dit.

Aragonès a l’acte de la Diada 2023 d’ERC / ACN

Aragonès avisa que l’amnistia no serà “la fi de res”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha repetit que l’amnistia no serà “la fi de res” sinó la “primera passa necessària per obrir camí”. Durant l’acte polític d’ERC per la Diada, Aragonès ha insistit que l’amnistia “no és suficient” i que Catalunya ha de poder votar el seu futur. El president de la Generalitat ha aprofitat per reivindicar la feina feta per ERC. “Qui va davant i obre camí, aparta les bardisses i marca el pas és qui més s’esgarrinxa”, ha dit. “Catalunya té dret a decidir el seu futur i que se li reconegui, i obrir camí cap al referèndum definitiu, reconegut per la comunitat internacional per esdevenir un estat”.